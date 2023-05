Anziane truffate da finti carabinieri, foglio di via da Terni per i truffatori arrestati

Nelle ultime settimane si sono verificate diverse truffe ai danni di donne anziane, commissionate da tre individui residenti tutti in Campania. Questi malviventi si fingevano carabinieri e, approfittando della buona fede delle malcapitate, riuscivano a sottrarre soldi e gioielli con la tecnica del finto incidente causato da un loro parente.

Grazie alla pronta azione della compagnia carabinieri di Terni e della stazione carabinieri di San Gemini, i colpevoli sono stati individuati e arrestati. Il questore Bruno Failla ha emesso tre fogli di via obbligatori nei confronti dei responsabili, che prevedono il divieto di ritorno nel comune di Terni per tre anni e il rimpatrio nel loro comune di residenza.

Milioni di persone anziane in tutto il mondo rischiano di diventare vittime di truffe simili, pertanto è importante prestare attenzione alle richieste improbabili o sospette di estranei. Inoltre, è fondamentale segnalare alle autorità competenti ogni comportamento che possa sembrare poco chiaro o fuori dalla norma.

In queste truffe, i malviventi si presentano alle malcapitate come carabinieri in borghese, mostrando un falso distintivo e mostrando documenti falsificati, al fine di convincere le anziane che hanno bisogno di accedere alla loro abitazione per effettuare verifiche su eventuali furti o altre tipologie di illegalità. Una volta dentro, i truffatori cominciano a circuire la vittima, chiedendo informazioni sui suoi gioielli e sul denaro presente in casa, con la scusa di verificarne la provenienza e la legalità.

Purtroppo le anziane truffate cadono spesso nella trappola dei finti carabinieri, sconfitte dalla loro abilità nell’imitare con grande precisione il linguaggio e la sintassi delle forze dell’ordine, e dal loro atteggiamento serio e professionale. Ovviamente, una volta ottenuti i dati e i beni della vittima, i truffatori si dileguano senza lasciare tracce, lasciando le anziane in preda alla disperazione e alla rabbia per essere state ingannate in modo così subdolo.

Per fortuna, in questa occasione i truffatori sono stati arrestati e denunciati, grazie alla tempestiva reazione delle forze dell’ordine e alla collaborazione della comunità locale che ha subito segnalato gli episodi sospetti. Il tribunale di Terni ha emesso un foglio di via nei confronti dei malviventi arrestati, che dovranno lasciare la città e limitare la loro presenza sul territorio nazionale per evitare ulteriori reati.