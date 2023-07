Anziana rimprovera 12enni che avevano danneggiato la segnaletica, loro la spingono e la fanno cadere: ricoverata

Un episodio allarmante, quanto triste, ha scosso la città di Palermo, coinvolgendo un’anziana di 70 anni. La signora è stata spinta e fatta cadere da due dodicenni dopo averli rimproverati per aver danneggiato dei cartelli stradali in via Roma. L’anziana, che si trovava in compagnia della figlia, si è avvicinata ai due ragazzi per richiamarli all’ordine e impedire loro di proseguire nell’atto vandalico. In risposta, i giovanissimi hanno iniziato a insultare la donna, per poi spingerla a terra, causandole la frattura del femore.

Prontamente allertato dalla figlia della 70enne, il personale del servizio di emergenza 118 e le forze dell’ordine sono intervenuti per garantire la necessaria assistenza. La donna è stata trasportata presso l’ospedale Villa Sofia, dove i medici hanno eseguito una diagnosi e successivamente disposto il suo trasferimento in una clinica specializzata per un intervento chirurgico. Al momento, non si hanno notizie riguardo ai due giovani responsabili, i quali sono fuggiti subito dopo il fatto, approfittando del caos generale per far perdere le proprie tracce.

La gravità di questo episodio ha attirato l’attenzione di Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo Trapani, che ha commentato l’accaduto nel suo intervento pubblicato sul sito di Palermo Today. La Piana ha espresso grande preoccupazione per l’escalation di episodi come questo, soprattutto perché si sono verificati nel cuore della città di Palermo.

Questo fatto, secondo lui, sottolinea l’importanza di un maggior controllo con l’installazione di telecamere nelle zone più frequentate. Non basta solo la presenza delle autorità, ma è necessaria anche una vasta rete sociale e culturale che diffonda tra i giovani il valore del rispetto.

La Piana ha poi voluto manifestare la sua solidarietà alla signora e alla figlia. Infatti, è stata proprio la figlia a chiamare i soccorsi, che hanno prontamente trasportato la madre in ospedale. Dopo aver brevemente riferito alle autorità ciò che è accaduto in centro, si è recata in ospedale per sincerarsi delle condizioni di salute della madre.