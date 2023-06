Any, scomparsa a 16 anni dopo essere stata accompagnata a scuola. I genitori: “Aiutateci a trovarla”

La scomparsa di Any Arismel, una ragazza di 16 anni di origine dominicana, ha destato preoccupazione e angoscia nella comunità di Verona. Dopo essere stata accompagnata a scuola dai suoi genitori il 29 maggio scorso, la giovane sembra essere svanita nel nulla.

Any è una ragazza di sedici anni, alta un metro e settanta, con capelli e occhi neri. L’identikit fornito da “Chi L’Ha Visto” ci aiuta a descriverla e a sperare che queste informazioni possano essere utili per ritrovarla. Indossava una felpa grigia, una t-shirt nera con un simbolo rosso sul davanti, scarpe da ginnastica bianche e uno zaino nero con logo bianco al momento della sua scomparsa.

Quella mattina, Any è scesa dall’auto dei genitori, li ha salutati come al solito e si supponeva che si dirigesse verso la sua classe. Tuttavia, né i suoi compagni né i suoi insegnanti l’hanno mai vista arrivare a scuola. Da quel momento, ogni traccia di lei si è persa. È quasi una decina di giorni che la giovane non fa ritorno a casa, lasciando la sua famiglia in preoccupazione costante.

I genitori di Any affermano che non c’erano segnali di disagio o problemi nella vita della ragazza quel mattino. Non avrebbero mai immaginato che lei avrebbe potuto allontanarsi volontariamente. Per aumentare le possibilità di ritrovare la loro amata figlia, si sono rivolti alla trasmissione televisiva “Chi L’ha Visto?”. Purtroppo, al momento le ricerche non hanno ancora portato i risultati sperati.

Secondo quanto riportato sul sito web del programma, Any vive a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, insieme alla sua famiglia. È una ragazza sportiva e ha una grande passione per il tennis. Frequenta un istituto a Verona. Il fatto che Any non abbia con sé il cellulare né i documenti aumenta le preoccupazioni. Come potrebbe chiedere aiuto in caso di bisogno senza un telefono? E come potrebbe essere identificata senza una carta d’identità?

L’appello dei genitori di Any è commovente: “Aiutateci a trovarla“. La loro disperazione e la loro speranza di riabbracciare la figlia scomparsa sono palpabili. Ogni informazione o segnalazione può essere fondamentale per le ricerche in corso. Si prega chiunque abbia notizie di Any Arismel di contattare le autorità competenti o di fornire informazioni alla trasmissione “Chi L’ha Visto?“.

La scomparsa di una giovane come Any ci ricorda l’importanza di stare attenti e di aiutare le persone in difficoltà. Possiamo tutti contribuire a diffondere il suo appello, condividendo questa storia sui social media e tra i nostri contatti. Insieme possiamo fare la differenza e riportare Any sana e salva tra le braccia della sua famiglia.