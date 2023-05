Angelo convola a nozze con Giuseppe: il loro amore coronato dall’abbraccio dei carabinieri

Giuseppe Pezzuto e Angelo Orlando, due giovani pugliesi che vivono a Roma, hanno dimostrato che l’amore può superare qualsiasi distanza.

Dopo quattro anni di relazione, hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore con una splendida unione civile. L’8 maggio è stata la data scelta per il loro matrimonio, un giorno che ha un significato speciale sia per la coppia che per le famiglie coinvolte.

Un matrimonio all’insegna dell’amicizia

La presenza dei Carabinieri ha reso il matrimonio di Giuseppe e Angelo ancora più memorabile. Angelo, appuntato scelto dell’Arma, ha potuto condividere questo momento unico con i suoi colleghi, che hanno mostrato il loro sostegno e affetto alla coppia. Il rituale del picchetto d’onore, con i Carabinieri che hanno formato un ponte di sciabole e atteso il passaggio degli sposi, ha reso tangibile l’amicizia e il sostegno dell’Arma per il loro collega.

La scelta del 8 maggio come data per il matrimonio di Giuseppe e Angelo non è stata casuale. Esattamente sessant’anni prima, i genitori di Angelo si erano promessi amore eterno in quella stessa giornata. Questa coincidenza ha aggiunto un ricordo alla celebrazione delle loro nozze, unendo passato e presente in un unico momento di gioia e amore.

Mentre il matrimonio di Giuseppe e Angelo è stato il primo tra uomini all’interno dell’Arma dei Carabinieri, non è stato il primo matrimonio LGBTQIA+ ad essere celebrato in uniforme. In precedenza, si sono tenuti matrimoni tra membri dell’Arma e delle forze armate, dimostrando un progresso significativo verso l’inclusione e il rispetto delle diversità all’interno di queste istituzioni.

Le storie d’amore di Giuseppe e Angelo, insieme a quelle di altri membri LGBTQIA+ delle forze dell’ordine italiane, sono un esempio di coraggio e autenticità. Questi matrimoni trasmettono un messaggio di speranza a tutti coloro che lottano per essere se stessi e amare liberamente, dimostrando che l’amore e l’accettazione possono trovare spazio ovunque, anche tra uniformi e istituzioni.