Ancora vandalismi a Legnano, il titolare del Caffè: "Dormiremo su una brandina nel bar"

Sergio De Bernardi, il coraggioso proprietario del Caffè di via XX Settembre a Legnano, non riesce a nascondere la sua rabbia. Nella notte tra sabato e domenica, un quarto atto vandalico: la vetrata dell’ingresso è stata infranta con un cordolo di pietra. “È stato un atto vandalico, non hanno rubato nulla. Siamo stati avvertiti dai vicini intorno alle 4 del mattino“, afferma Sergio.

Il titolare del Caffè aggiunge in seguito: “Hanno cercato di forzare la porta e poi hanno spaccato il vetro appena sostituito. Non possiamo più andare avanti così“. La famiglia De Bernardi ha subito ingenti danni. Tuttavia, Sergio non si è dato per vinto. Domenica ha sigillato la parte danneggiata con delle assi di legno e ieri era nuovamente dietro al bancone a servire caffè e cappuccini. “Porterò una brandina nel bar e dormiremo qui“, continua.

“Potrei sostituire il vetro con saracinesche, ma sarebbe un costo troppo elevato. Al momento stiamo già lavorando per ripagare i danni causati dai vandali“, dichiara Sergio che, insieme sua moglie Ghisi e sua figlia Valentina, sta affrontando la situazione con determinazione. Questa storia di coraggio e resilienza dimostra che non si possono piegare di fronte all’intento dei vandali. La loro determinazione a tenere aperto il Caffè di via XX Settembre è ammirevole e merita di essere supportata dalla nostra comunità.

Ogni atto di vandalismo è un atto contro la nostra società civile. Queste azioni non solo causano danni materiali, ma minano anche il senso di sicurezza e di appartenenza alla comunità. I cittadini non dovrebbero sentirsi soli nell’ affrontare questi atti vandalici. Le istituzioni locali devono intervenire fornendo maggiore sicurezza e pattugliamenti notturni per scongiurare situazioni simili a quella che Sergio sta vivendo.

È fondamentale che le forze dell’ordine siano presenti sul territorio, in modo che gli imprenditori e i residenti possano sentirsi protetti e sicuri nel loro ambiente di lavoro e di vita. Ci si augura che la famiglia De Bernardi riesca a superare questa storia senza troppe conseguenze negative.