Ancora in prognosi riservata la bimba di 5 anni caduta dalla finestra a Terni

Si trova ricoverata presso il reparto di terapia intensiva pediatrica la bambina di 5 anni che è caduta dal quarto piano di un palazzo di Terni. L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 3 luglio, e le condizioni della piccola a diversi giorni dal fatto restano ancora gravi, come evidenziato dalle nuove informazioni trapelate dall’ospedale.

La bambina, che dalle prime erronee notizie risultava ricoverata presso il “Bambin Gesù” di Roma, mentre invece si trova al “Gemelli” sempre nella Capitale, è “sedata e ventilata meccanicamente per esiti di grave trauma cranico con fratture multiple e rigonfiamento cerebrale“, riportano fonti ospedaliere.

“Una Tc di controllo denota una situazione immodificata rispetto alla precedente e non suggerisce indicazioni neurochirurgiche“, conclude il bollettino, aggiungendo che “la prognosi rimane riservata“. La bimba era stata inizialmente ricoverata in gravissime condizioni in codice rosso all’ospedale di Terni, e poi trasferita nella notte tra lunedì e martedì presso il noto ospedale romano.

La piccola è caduta intorno alle 20:40 di lunedì sera sporgendosi dalla finestra di un appartamento al quarto piano di una palazzina in via Turati a Terni. La madre, hanno ricostruito gli inquirenti, si trovava al lavoro ed aveva affidato la figlia ad una sua amica, come faceva sempre in assenza di parenti vicini che potessero accudire la figlia. La donna si trovava nell’appartamento insieme a sua figlia e alla bimba a lei affidata.

Una prima ricostruzione parla di un fatto accidentale. Secondo i primi riscontri pare infatti che la bambina si trovasse in bagno e sia salita in piedi sul water, perdendo l’equilibrio e cadendo dalla finestra aperta posizionata accanto. Il volo nel vuoto, di circa dieci metri, è stato attutito dai fili della biancheria che si trovavano ai piani sottostanti, ma nonostante questi le condizioni della bambina sono subito apparse estremamente gravi ai primi soccorritori.