L’episodio che si è verificato durante la gara podistica a Oleis di Manzano ha lasciato un segno indelebile nella memoria del personale dell’ambulanza coinvolta. Non solo i ladri hanno rubato gli effetti personali dei soccorritori, ma hanno anche infranto il vetro laterale dell’automezzo, compromettendo il servizio di emergenza nella zona.

Un atto vile e inaccettabile, che ha scatenato l’ira del personale medico. L’ambulanza era in servizio proprio per garantire un rapido intervento in caso di malori o infortuni ed è stato un vero e proprio affronto ai professionisti che ogni giorno si occupano di salvare vite umane. Pezzetta ha sottolineato con amarezza l’incredulità e la delusione di trovarsi in una situazione così spiacevole dopo tanti anni di servizio dedicato alla comunità.

La denuncia fatta attraverso i social vuole essere un segnale di protesta contro chi compie azioni del genere, che arrecano danno non solo alle persone coinvolte, ma all’intera società. Non bisogna arrendersi alla rassegnazione, ma reagire per contrastare con vigore queste forme di degrado sociale, affinché non si verifichino mai più episodi del genere. Gli operatori del servizio di emergenza meritano rispetto e solidarietà da parte di tutti.

Questa situazione è preoccupante non solo per la perdita materiale subita, ma anche per il pericolo che rappresenta sulla sicurezza stessa degli operatori del servizio di emergenza. Infatti, la possibilità che accadano episodi del genere si ripeta in futuro, legittima la preoccupazione dell’intera comunità per quanto riguarda la tutela dei propri beni e della propria incolumità.

Purtroppo, il fenomeno del furto in ambulanza, come in molti altri settori, è sempre in agguato e, purtroppo, rappresenta un rischio concreto che deve essere considerato e prevenuto. È importante che le autorità competenti adottino le misure necessarie per garantire la sicurezza del personale sanitario in servizio, affinché l’emergenza possa essere gestita al meglio senza dover temere ogni volta di subire un furto o comunque un’aggressione.