Amatrice: i soldi degli sms solidali ci sono, ma non si spendono

Non è bastata la scossa di due anni fa che ha quasi raso al suolo tutta Amatrice: a due anni di distanza, un’altra scossa colpisce la città del centro Italia. I soldi ricavati dagli sms solidali non sono mai arrivati a destinazione a causa delle lungaggini e lentezze immotivate della burocrazia italiana. Inoltre, il ricavato degli sms potrebbe non essere investito dove credevano gli italiani.

I soldi per Amatrice, quindi, non sono spariti: sono bloccati e, con ogni probabilità, non arriveranno mai a destinazione, ovvero non arriveranno dove credevano arrivassero le migliaia di italiani che hanno fatto – un semplice messaggio telefonico – la loro donazione. A scegliere i modi e i luoghi in cui verranno erogati i fondi sarà il Comitato dei garanti istituito ad aprile 2017 dal Dipartimento della Protezione civile e dai presidenti delle quattro Regioni interessate.

A denunciare questa incresciosa vicenda è il Sindaco Pirozzi di Amatrice, il quale sospetta che i fondi della raccolta siano spariti e, ipso facto, viene aperta un’indagine dalla Procura di Rieti. Solo a questo punto, nel settembre scorso, emerge un elenco con ben 17 progetti di ricostruzione, ma le destinazioni non combaciano.

Come è stato spiegato ampiamente sul quotidiano La Repubblica, con la stessa raccolta di fondi sono state coperte le spese per tre terremoti diversi. In altre parole, gli sms mandati per Amatrice e relativo ricavo verranno utilizzati anche per gli altri terremoti che hanno colpito il centro Italia mesi dopo.

Questa, però, non è l’unica beffa di questa triste vicenda. Infatti, dai 17 progetti di ricostruzione risultano scuole ed opere antisismiche da costruire nel Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo. E l’unica scuola realizzata nella provincia di Macerata, esattamente a Pieve Torina, è costata circa 250 mila euro. Fondi, tra le altre cose, appartenenti al comune il quale li ha solo anticipati, ma ad oggi non un obolo è stato restituito.