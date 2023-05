Alunno di 9 anni spinge la maestra che lo aveva ripreso: lei cade per terra e perde i sensi

Episodi di violenza sul luogo di lavoro, con insegnanti aggredite da alunni, sembrano ancora essere una triste realtà. L’ultima vicenda si è verificata in una scuola elementare di Brescia, come riportato dal Corriere della Sera.

Una maestra è stata spinta da un bambino di 9 anni affetto da disturbo comportamentale certificato. Il bambino, seguito da insegnanti di sostegno, ha avuto un eccesso di rabbia e ha spinto la maestra, che pare lo avesse ripreso il giorno prima. Non è la prima volta che questo alunno ha un comportamento del genere nei confronti di un’insegnante. Situazioni simili si sono verificate anche in passato.

La donna, di 29 anni, è caduta a terra sbattendo la testa, creando grande preoccupazione tra i presenti. L’insegnante è rimasta svenuta per alcuni minuti, non rispondendo a chi cercava di soccorrerla. Successivamente sono arrivati i medici del servizio di emergenza 118, che hanno trasportato sia lei che l’alunno in ospedale.

Il dirigente scolastico Gaetano Greco ha espresso la sua preoccupazione, spiegando che la situazione è tutt’altro che semplice: “Da tempo sia noi che la famiglia chiediamo un intervento medico per un’analisi approfondita del caso, perché per noi insegnanti è impossibile gestire il bambino quando perde il controllo. Stiamo assistendo a un miglioramento significativo del ragazzo, ma non è facile controllare i suoi attacchi di rabbia”.

“A Brescia siamo una delle scuole più colpite da questa problematica. La scuola da sola non può occuparsi di casi di bambini con disturbi del comportamento, i quali sono sempre più numerosi”, ha affermato il preside, toccando il tema del crescente numero di alunni con disabilità o disturbi comportamentali e di apprendimento.

Questo episodio ricorda un caso simile che abbiamo trattato in questi giorni, riguardante una professoressa dell’Istituto Comprensivo Statale Salvo D’Acquisto nel quartiere Miano, a Napoli, colpita da un pugno in faccia da uno studente di 13 anni.

La vicenda è avvenuta in una classe di terza media, intorno alle 11, mentre gli studenti erano in pausa durante le lezioni. Ecco il racconto della docente: “Sono entrata in aula salutando i ragazzi come sempre e c’era un’atmosfera tranquilla. Stavano facendo merenda e alcune studentesse si sono avvicinate alla cattedra per chiedermi di controllare le loro tesine”, racconta la docente Donatella Appratto, che dopo 36 anni di esperienza alla cattedra non nasconde di aver subito “un vero e proprio trauma sia come persona che come insegnante”.