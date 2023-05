Alluvione Emilia Romagna, Cricca tra i volontari: "chiunque volesse venire a dare una mano"

L’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna ha provocato fortissimi disagi e tanti danni. In molti hanno cantine allagate e non solo, diversi sono stati i feriti e 14 le vittime accertate, al momento. Nelle ultime ore c’è stata anche la visita della Premier Giorgia Meloni nelle zone battute, assicurando che “Il governo c’è. E’ stata una tragedia ma può essere un’occasione per rinascere più forti” e promettendo “risposte immediate“.

Nel mentre sono tantissimi i volontari che si sono impegnati per fronteggiare il disastro, con il maltempo che intanto ha concesso una tregua. Si sta tentando di salvare il salvabile, cercando di ripartire. Tra chi ha indossato stivali di gomma e iniziato a muoversi tra il fango, spalando e pulendo, vi è Giovanni Cricca, allievo durante l’ultima edizione di “Amici”.

Cricca è Romagnolo di nascita, precisamente di Riccione, e ha deciso di mettersi a piena disposizione per dare il suo contributo. Sicuramente i social sono ad oggi un mezzo potente, pertanto il giovane cantante ha utilizzato il suo Instagram proprio per lanciare un messaggio importante. Giovanni, difatti, ha chiesto a tutti coloro che se la sentissero di intervenire e dare una mano.

“Ciao raga! Oggi sono andato a dare una mano ad alcuni dei tantissimi cesenati che avevano le cantine piene d’acqua, le case allagate. Parlo ai giovani romagnoli come me, ma non solo… nei prossimi giorni chiunque volesse venire a dare una mano. C’è tanta gente che ha bisogno anche solo di fare una semplice catena umana per riempire i secchi d’acqua. Fate girare, la Romagna non molla!“, queste le sue parole.

L’ex allievo di “Amici, si è rivolto soprattutto ai giovani. Vedere il suo intervento e quello di tantissime altre persone è un gesto che scalda il cuore. Intanto si sta cercando di ripartire, con la riapertura a Cesena di tutti i servizi bibliotecari, museali e le gallerie d’arte comunali. Inoltre, dalle 05:00 di oggi sono tornate funzionanti le tratte ferroviarie Rimini-Forlì e Ravenna-Rimini.