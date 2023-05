Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, ha definito l’alluvione come un “nuovo terremoto”, proprio a pochi giorni dalla commemorazione del sisma del 2012. L’alluvione ha invaso le strade, le case, i negozi e le fabbriche, lasciando l’intera regione sotto metri d’acqua e fango. Lo spettro delle frane e degli smottamenti continua ad interessare diverse aree, mentre la macchina dei soccorsi non ha mai smesso di lavorare, con l’obiettivo principale di garantire la sicurezza dei cittadini.In questo contesto, nonostante le previsioni meteo per oggi non prevedano forti precipitazioni,

l’allerta rossa è stata confermata per piene dei fiumi e frane su gran parte della Romagna, della pianura bolognese e modenese, delle colline montane dell’Emilia centrale e bolognese. L’allerta arancione interessa invece la pianura e la costa ferrarese. Le scuole rimangono ancora chiuse, mentre la notte è stata caratterizzata da un’intensa attività di soccorso e momenti di grande paura. In alcune zone di Ravenna è stato chiesto ai residenti di salire ai piani alti, a causa di nuovi allagamenti.

Forlì ed altri comuni più piccoli sono rimasti sott’acqua. Anche i portici della via Saffi a Bologna sono stati inondati, mentre blackout elettrici, linee telefoniche fuori uso e treni in tilt hanno contribuito a rendere più difficile la situazione. Solo il tempo e la tenacia dei soccorritori potranno ora aiutare gli abitanti dell’Emilia Romagna a risollevarsi dall’inferno del maltempo e a guardare con speranza al futuro.

Anziano rimane bloccato nell’auto

Durante le ultime settimane, l’Emilia Romagna è stata colpita duramente dalle piogge incessanti che hanno causato lo straripamento di alcuni fiumi e la conseguente alluvione in diverse zone della regione. Tra le località più colpite, c’è Lugo, un comune del Ravennate che ha subito ingenti danni a causa dei nubifragi. Un anziano è rimasto bloccato in una vettura impantanata in campagna dopo lo straripamento del fiume. Fortunatamente, grazie all’intervento dei sommozzatori della Polizia di Stato, è stato possibile salvare l’uomo e portarlo al sicuro.

Il salvataggio, che si è svolto in località a Villa San Martino, è stato possibile grazie alla tempestiva azione delle forze dell’ordine che hanno dimostrato grande professionalità e abilità nel gestire la situazione di emergenza.Il maltempo ha colpito duramente l’intera regione, causando danni ingenti alle infrastrutture e alle abitazioni, ma grazie al costante impegno delle autorità e degli operatori del settore, è stato possibile garantire la sicurezza e il benessere della popolazione. Nonostante le difficoltà, gli abitanti delle zone colpite sono rimasti uniti e solidali, dimostrando una grande determinazione nell’affrontare le conseguenze delle intemperie.