Allarme per Giulia, scomparsa incinta al settimo mese

Giulia, originaria della provincia di Napoli, vive a Senago da cinque anni insieme al suo fidanzato e lavora come agente immobiliare. È stato proprio lui l’ultima persona ad averla vista sabato sera e ad aver presentato denuncia ai carabinieri, sostenendo che la sua sparizione potrebbe risalire a domenica, tra le 7 del mattino e le 17. Tuttavia, le sue dichiarazioni sono state contraddittorie, il che ha sollevato ulteriori sospetti. I familiari sono convinti che non si tratti di una fuga volontaria, poiché Giulia avrebbe portato con sé soldi e il passaporto. È importante sottolineare che non dispone di un’automobile.

“Non sappiamo come sia vestita, ma sicuramente indossa qualcosa di comodo, considerando la sua gravidanza avanzata“, racconta la sorella Chiara. “È una ragazza molto tranquilla e sicuramente non avrebbe accettato passaggi da sconosciuti“.

L’Associazione Penelope ha lanciato un appello per aiutare a ritrovare Giulia, fornendo alcune informazioni utili: “È alta 1,68 cm, pesa 68 kg, ha capelli chiari e lunghi. Ha un tatuaggio sul braccio sinistro ed è sicuramente in difficoltà, considerando che è al settimo mese di gravidanza. Chiunque la avvistasse può contattare immediatamente le forze dell’ordine al numero di emergenza 112 oppure l’Associazione Penelope Lombardia al 380-7814931“.

Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche per individuare la giovane donna, ma con il passare delle ore l’ansia e la preoccupazione aumentano tra i familiari che risiedono a Napoli. Oggi, infatti, hanno raggiunto Senago per seguire da vicino le indagini. L’ultimo contatto con Giulia è avvenuto sabato sera, dopodiché il suo telefono risulta spento.

La comunità di Senago si stringe attorno alla famiglia di Giulia in questo momento difficile, sperando di poter contribuire al ritrovamento della giovane donna. L’incertezza e l’angoscia legate alla sua scomparsa sono palpabili, ma c’è la speranza che con l’aiuto della polizia e della collaborazione della popolazione, Giulia possa tornare presto sana e salva tra le braccia dei suoi cari. Il sostegno e la solidarietà di tutti sono fondamentali in queste situazioni, per offrire un aiuto concreto e mantenere viva l’attenzione sul caso.

Continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda e a fornire aggiornamenti sulla scomparsa di Giulia Tramontano. Nel frattempo, invitiamo tutti a condividere l’appello e a contattare immediatamente le autorità competenti in caso di qualsiasi informazione.