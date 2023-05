Alice Neri, si cerca Ignoto 1: è suo il dna trovato sulla biancheria intima

Una nuova scoperta potrebbe portare a una svolta nelle indagini sul caso di Alice Neri, la giovane mamma emiliana trovata defunta all’interno della sua auto nelle campagne di Concordia lo scorso novembre. Secondo le ultime informazioni, il dna trovato sulla tanica contenente il liquido utilizzato per bruciare l’auto potrebbe essere compatibile con quello di Mohamed Gaaloul, il principale sospettato del delitto.

Tuttavia, ciò che rimane ancora ignoto è l’identità di un altro profilo genetico trovato sulla biancheria intima di Alice, repertato dai carabinieri subito dopo il rinvenimento della vettura. Uno dei due profili genetici trovati sulla spallina sarebbe appartenuto a un militare che ha partecipato all’operazione, ma il secondo non risulta compatibile con nessuno dei tre indagati principali: Nicholas Negrini, il marito della donna; Marco Cuccui, collega di Alice con cui ha trascorso la serata allo Smart Cafè di Concordia fino alle prime ore del mattino; e Mohamed Gaaloul.

Di fronte a questa nuova scoperta, sono ancora molte le domande a cui bisogna dare una risposta. Pertanto, saranno richiesti ulteriori accertamenti. La difesa del marito di Alice chiederà che il secondo dna isolato venga analizzato per determinarne la provenienza. Secondo la consulente di Negrini, la giornalista Katia Sartori, il dna non appartiene agli attuali tre indagati e rappresenta un’importante pista che potrebbe portare a nuove comparazioni, considerando che è già stato escluso nei confronti degli attuali sospettati.

Secondo Sartori, è indispensabile richiedere ulteriori accertamenti per poter procedere in questa vicenda e chiarire questo aspetto fondamentale. Il fatto che si sia trovato un dna sulla biancheria intima distante undici metri dall’auto incendiata.

Non solo il dna trovato sulla biancheria intima solleva interrogativi, ma anche il dna rilevato sulla tanica di liquido trovata nei pressi dell’auto di Alice. Secondo alcuni amici, Gaaloul avrebbe utilizzato la tanica per appiccare il fuoco durante una grigliata organizzata nei primi giorni di novembre. Il dna del 29enne è stato riscontrato anche su una sigaretta elettronica trovata sul luogo dell’incendio. I consulenti incaricati delle analisi depositeranno i risultati nei prossimi giorni, offrendo ulteriori elementi per comprendere meglio la dinamica del delitto. L’indagine sul caso di Alice Neri si fa sempre più intricata, e l’identificazione del secondo profilo genetico potrebbe rivelarsi fondamentale per fare luce su ciò che è accaduto.