Alfredo Cospito, parla l’avvocato: "Morirà in carcere", respinta istanza revoca 41bis

Continua a far parlare di sè la vicenda di Alfredo Cospito, l’uomo ritenuto presunto anarchico e per questo condannato al regime carcerario del 41bis. L’uomo era detenuto presso il carcere di Sassari, ma poi è stato trasferito nelle scorse settimane in quello di Milano Opera. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nei giorni scosi ha respinto la richiesta presentata dai legali del detenuto che chiedevano la revoca del regime 41bis che il loro assistito sta scontando.

Questo a causa delle sue precarie condizioni di salute, in quanto come si sa Alfredo Cospito è in sciopero della fame da 114 giorni. Una scelta maturata dal 20 ottobre 2022, tra l’altro pare che Cospito abbia anche smesso di prendere integratori alimentari. La legale Maria Teresa Pintus, che assiste Cospito, ha fatto sapere tramite le pagine del quotidiano online Fanpage che il suo assistito è “molto provato” e forse “non ha più forze per camminare”.

Cosa succederà adesso

Cospito, secondo i suoi legali, ha deciso di portare avanti lo sciopero della fame in quanto a suo dire non sono compatibili con la vita umana le condizioni a cui vengono sottoposti i detenuti in regime di 41bis. “Non si tratta di un regime normale, una persona non può reggerlo per tempo. Alfredo sta lottando per un ideale, dice che la sua vita è uguale a quella di qualunque altro detenuto al 41bis” – queste le parole della legale.

Inoltre Cospito pare che negli scorsi giorni abbia firmato un documento in cui precisa la sua volontà a non essere alimentato in maniera forzata. I legali temono per la sua salute, il 24 febbraio prossimo è fissata l’udienza della Cassazione, che si esprimerà circa il suo caso. L’altro suo legale, Fabio Albertini, ha riferito che se la situazione rimane questa Cospito potrebbe non arrivare a quella data e ha dato “quasi per scontato che muoia” prima. “Me l’aspettavo. Mi considerano troppo sovversivo. Hanno deciso di tumularmi in questo sarcofago di cemento armato” – con queste parole Cospito ha reagito alla respinta della revoca del 41bis.

Sarebbe anche probabile che se le sue condizioni di salute dovessero peggiorare si ricorrerà d’ufficio ad un TSO appunto il Trattamento Sanitario Obbligatorio, il quale prevede che si somministrino quindi tutte le cure salvavita necessarie, inclusa l’alimentazione forzata, a prescindere dal consenso della persona che le riceve. In tal senso il ministero della Giustizia ha inviato al Comitato nazionale di bioetica una richiesta con la quale si chiede quale sia il comportamento da tenere quando il detenuto accetta di “porsi in una condizione di rischio per la salute e che indichi il rifiuto o la rinuncia ad interventi sanitari anche salvavita”.