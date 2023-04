Alfredo Cospito interrompe lo sciopero della fame che portava avanti da 6 mesi

Alfredo Cospito, l’anarchico che in 6 mesi ha insistito e continuato con lo sciopero della fame, in protesta contro il regime del carcere duro, ha compilato un modulo che mostra la sua volontà di riprendere a nutrirsi. Il modulo è stato inviato dall’istituto carcerario al Tribunale di Sorveglianza di Milano, come riportato da alcune agenzie di stampa.

Ieri la Corte Costituzionale ha aperto la possibilità di uno sconto di pena, dichiarando incostituzionale la mancata considerazione delle attenuanti in un caso specifico. Si tratta dell’attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano, attentato in cui fortunatamente non ci furono vittime e feriti.

La pena sarebbe quindi rideterminata prendendo in considerazione questa attenuante. Fratelli d’Italia ha sottolineato che la sentenza della Corte Costituzionale non mette in discussione il regime carcerario duro (41bis) a cui è sottoposto Alfredo Cospito. Il capogruppo dei Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, ha spiegato che la sentenza della Consulta potrebbe eventualmente avere un impatto sulla pena finale inflitta a Cospito, ma non sulla sua detenzione.

La volontà dell’anarchico a desistere dallo sciopero della fame potrebbe essere giustificata dal fatto che ha rischiato di morire in carcere a causa di un problema al cuore nel mese di Marzo. Il medico dell’anarchico ha riferito che Cospito aveva avvertito un forte tremore alla mano. Dopo dieci minuti l’infermiera e il medico erano preoccupati perché avevano visto dal monitoraggio dell’elettrocardiogamma un’anomalia del cuore.

In quel frangente l’anarchico stava entrato in una crisi cardiaca. I medici gli avevano somministrato immediatamente del potassio per via endovenosa. La condizione di Cospito era estremamente delicata, e il rischio di subire danni irreversibili era alto. Ma per sua fortuna la situazione era rientranta nella normalità. I stessi medici gli hanno informato che nel caso in cui non si sarebbe curato delle sue carenze nutrendosi, rischierebbe di diventare molto probabilmente un paralitico. Attualmente l’anarchico ha una ridotta mobilità, e non ci sono garanzie che possa riprendersi completamente.