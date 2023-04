Alessio Gilberti, noto chef, si suicida a 42 anni dopo aver dato l’annuncio su Facebook

In un mondo come quello odierno dove molte cose avvengono sui social, può succedere che qualcuno decida di fare un annuncio dal proprio profilo di Facebook. Sono queste le intenzioni che hanno spinto Alessio Gilberti, chef di 42 anni a scrivere su Facebook in un post che svela il suo desiderio di togliersi la vita, come ha fatto. Una scelta difficile e drammatica per questo noto cuoco.

Il 10 aprile proprio sul suo profillo di Facebook aveva scritto “È ora di finirla”, un post di Alessio Gilberti, trasferito a Roma da Biella per motivi di lavoro. Il suo post aveva fatto immediatamente preoccupare i suoi contatti, i quali sono giunti a chiedersi cosa stesse succedendo e hanno provato a fargli cambiare idea dissuadendolo dall’idea di togliersi la vita.

Sul suo profilo Facebook annuncia tutto il suo dolore e rammarico aggiungendo anche le seguenti parole: “Senza di te non so stare e quindi non vale la pena. Ciao a tutti”. Un post che fa capire tutta la disperazione e ansia di questo chef. Tantissimi i commenti che hanno provato a consigliarli di non arrendersi, ma lui continuava ad ammettere che era difficile continuare in questo modo per poi non rispondere più ai commenti.

Tutti i commenti e consigli giunti dal popolo di Internet non l’hanno aiutato, come testimonia anche il padre che ha provato a contattarlo, senza ottenere nessunt ipo di riscontro. La notizia della sua morte è poi giunta ai familiari da una amica che non si danno pace per quanto successo. Riguaredo il suo suicidio, sono poche le informazioni. Si sa soltanto che ha deciso di farla finita subito dopo l’annuncio postato sul profilo, quindi l’11 aprile.

Il suo corpo è stato trovato a Roma e, in base a quanto ha scritto nel post, sembra si riferisse a una storia d’amore finita nel modo peggiore possibile. Alessio Gilberti era grande appassionato di viaggi e girava il mondo, oltre a seguire la squadra di pallacanestro della sua città.