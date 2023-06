Alberto Genovese, ex fondatore di una startup, ha recentemente fornito una testimonianza commovente durante il suo interrogatorio in Procura. Condannato in via definitiva, Genovese è stato nuovamente interrogato per ulteriori accuse.

Durante l’interrogatorio, Genovese ha sorpreso i pubblici ministeri affermando: “Meno male che mi avete arrestato, perché così mi avete salvato dalla tossicodipendenza e dai miei errori“. L’ex imprenditore ha spiegato che anche i reati contestati, risalenti al 2020, sono avvenuti in un contesto in cui tutti i presenti, comprese le ragazze coinvolte, si drogavano. Nelle condizioni di tossicodipendenza in cui si trovava, Genovese credeva erroneamente che le giovani fossero consenzienti.

Ha inoltre riferito che, sia durante il periodo di ricovero in clinica che durante la sua detenzione a Bollate, è riuscito a curarsi e ad uscire con grande fatica dalla tossicodipendenza. Nonostante ciò, Genovese ha ammesso di provare ancora difficoltà a dormire e un grande senso di soffocamento a causa dei ricordi legati alle accuse di abusi mosse nei suoi confronti.

Una delle due ragazze, anch’essa modella, ha descritto quei giorni in cui si svegliava “semicosciente e ricoperta di graffi e lividi“. Oltre alla modella, altre due giovani accusano Genovese. La modella di 22 anni, che ha rivelato di aver avuto una relazione con Genovese per un certo periodo, savrebbe subito i reati avvenuti tra settembre e ottobre 2020, anche pochi giorni prima del noto evento a Terrazza Sentimento, in cui un’altra giovane di 18 anni ha subito reati.

Inizialmente, il gip Tommaso Perna ha esaminato cinque “ipotesi di reato” nei confronti della modella di 22 anni, ma non ha disposto la misura cautelare per tali fatti. L’accusa di intralcio alla giustizia riguarda il tentativo di offrire poche migliaia di euro alla modella di 18 anni prima del suo arresto nel novembre 2020, in cambio di una ritrattazione riguardo alle 20 ore di reati subiti nell’ottobre 2020.