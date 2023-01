Ascolta questo articolo

Le risse, i diverbi capitano sovente, ma alcune volte succede che la pace sia difficile da raggiungere, per cui si rischia la morte. È proprio quanto accaduto a un giovane ragazzo di 18 anni di Alatri che, al culmine di una rissa avvenuta in pieno centro, è stato colpito da dei colpi di pistola che gli sono stati fatali. Thomas Bricca, questo il nome della vittima, è stato protagonista di una aggressione a opera di due persone con volto coperto che gli hanno sparato.

Un vero e proprio agguato che è avvenuto nel centro di Alatri. Fin da subito, le sue condizioni sono apparse subito gravi al punto da essere sottoposto a un intervento chirurgico che, purtroppo, non è riuscito a tenerlo in vita. In base a quanto raccontano i testimoni presenti in loco, l’aggressione è giunta intorno alle 20 di lunedì 30 gennaio al culmine di una rissa.

Si parla infatti di guerra, di rivalità tra bande giovanili dove purtroppo Thomas è risultato essere la vittima. Il giovane era in strada quando le due persone a bordo dello scooter hanno agito sparandogli in testa senza che lui potesse difendersi. I due responsabili sono fuggiti, mentre lui è stato immediatamente trasferito in ospedale dove lo hanno intubato.

Qui lo hanno poi sottoposto a un delicato intervento dove, in base a quanto scrive Il Messaggero, poche ore dopo la tragedia, è stato dichiarato clinicamente morto. Nel frattempo, i Carabinieri stanno cercando di capire l’esatta dinamica di quanto accaduto ascoltando e interrogando anche gli amici del giovane in modo da capire da cosa possa essere scaturita questa sparatoria.

Non è la prima volta che il paese di Alatri salta agli onori delle cronache dal momento che, già nel 2017, in seguito a calci e pugni da parte di bulli, Emanuele Morganti perse la vita. In quell’occasione, Emanuele era in un bar insieme alla fidanzata, quando qualcuno ha fatto degli apprezzamenti non graditi. Da quel momento, è scoppiata una rissa per cui lo hanno accerchiato e colpito ferocemente.