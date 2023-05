Aiuta un automobilista in panne, cade e batte la testa: 77enne muore dopo una settimana di agonia

Non ce l’ha fatta Fernando Borsetti, il pensionato che era rimasto gravemente ferito mentre stava aiutando un automobilista in panne. Il 77enne è infatti morto dopo una settimana di agonia, ed i carabinieri stanno ora indagando su quanto accaduto lo scorso venerdì per chiarire la dinamica dell’incidente.

La tragedia si è consumata ad Abbadia San Salvatore, dove l’uomo stava facendo ritorno dal suo orto e si era fermato per prestare aiuto ad un automobilista in via Cialdini, rimasto fermo in una delle strette strade del centro storico locale. Per cercare di far smuovere l’automobile, una Dacia Duster bloccata perché una ruota motrice non aderiva all’irta strada, una vecchia porta di legno era stata utilizzata per provare a diminuire il distacco tra gomma ed asfalto.

Per motivi ancora da chiarire, Fernando è improvvisamente caduto, sbattendo violentemente la testa contro un muretto. L’uomo è andato quindi in arresto cardiocircolatorio, e la sua morte sul posto è stata evitata solo grazie all’intervento di una signora. La donna ha infatti seguito le istruzioni che gli operatori del 118 le hanno dato telefonicamente, ed ha praticato il massaggio cardiaco sul 77enne fino all’arrivo dei soccorritori.

Il 118 aveva mandato sul posto un’automedica, un’ambulanza e l’elisoccorso, ed il pensionato era stato trasferito d’urgenza in gravissime condizioni presso il Policlinico Le Scotte di Siena. Qui i medici avevano avvisato i familiari del fatto che le condizioni dell’uomo erano disperate, a causa di due fratture alla colonna vertebrale con fuoriuscita del midollo spinale.

Borsetti era quindi stato ricoverato presso il reparto di terapia intensiva, dove è morto dopo una settimana di agonia. Sotto sequestro l’automobile rimasta in panne e la porta utilizzata per cercare di liberarla, con l’ipotesi che, quando la Dacia ha tentato di ripartire, la porta abbia agito da catapulta e fatto sbalzare Borsetti contro il muro.