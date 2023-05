Agrigento: la nube si tinge dei colori dell’arcobaleno

Una nube iridescente è apparsa nel primo pomeriggio di oggi, 30 aprile 2023, nei cieli di Ribera, un piccolo centro comunale in provincia di Agrigento. Le nubi iridescenti vengono comunemente chiamate “nubi arcobaleno” proprio per i loro vivaci colori che ricordano quelli dell’arcobaleno.

Il fenomeno meteo, molto raro, è stato registrato intorno alle 14 di oggi. A riferire l’evento ad “Agrigento Notizie” sarebbe stato “un cittadino, il signor Marcello Schittone“, che ha segnalato quanto stava accadendo nel cielo “sarebbe infatti apparsa una nuvola iridescente o ‘nuvola arcobaleno’” come si legge in agrigentonotizie.it.

Siamo tutti soliti osservare nuvole bianche, grigie, rosacee o di altri colori dettati dall’alba, dal tramonto o dal meteo, ma una nuvola che riflette colori simili a quelli dell’arcobaleno è per tutti un po’ inusuale. E ciò che non appartiene al noto crea sempre un po’ di suspense e qualche interrogativo.

Pare che il fenomeno abbia anche un nome scientifico, “pileus“, si legge sempre in “Agrigento Notizie“, si tratta di “una nuvola accessoria, a forma di sciarpa, che si estende orizzontalmente al di sopra di una nube cumuliforme” scrive Nicole Pillepich in geopop.it ricordando anche che “pileus” deriva dal latino cappello.

Raffreddamento e condensazione dell’aria umida

Quando una nuvola cumuliforme viene circondata dall’aria è portata ad alzarsi tanto rapidamente da condensarsi. Nel momento in cui raggiunge il punto di rugiada le goccioline d’acqua creano un effetto prisma grazie alla luce e si colorano di tonalità iridescenti. L’effetto è dato quindi dall‘interazione tra la nube e la luce.

Pur essendo un fenomeno classificato come molto raro, ogni tanto nel web si legge che una nube iridescente è apparsa nel cielo. Ad agosto 2022, in Cina, ne era apparsa una tanto enorme da far parlare ancora di sé. Alzare lo sguardo al cielo a volte può regalarci uno spettacolo gratuito.