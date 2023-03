Sono sempre più i casi di atleti giovani e non che, mentre stanno allenandosi o giocando sul campo da calcio o in qualsiasi altra zona, come la palestra, sono colti da malore perdendo così la vita. L’ultima tragedia è avvenuta proprio in una palestra dove un 12enne, per cause ancora da accertare, perde la vita in seguito a un malore mentre stava giocando a basket nella palestra in cui solitamente si allena.

La tragedia è accaduta a Favara, in provincia di Agrigento, nella giornata di martedì 21 marzo, durante i normali allenamenti di basket in palestra. Qui un 12enne, a causa di un malore, si è accasciato al suolo. I soccorsi sono stati inutili in questa circostanza dal momento che è stato soltanto potuto confermare il decesso di questo giovane atleta.

Stava svolgendo i normali allenamenti di basket, come sempre, nella palestra della scuola Guarino della provincia di Agrigento, quando ha accusato un malore accasciandosi al suolo. Inizialmente, avrebbe avvertito un dolore molto forte e lancinante alla testa per poi perdere i sensi e accasciarsi. In base alle ultime informazioni fornite dal Giornale di Sicilia, sembra abbia avuto un arresto cardiaco.

Al momento della tragedia, le due ambulanze e i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, ma senza nessuna possibilità. Con loro anche i Carabinieri in modo da capire cosa possa essere accaduto. In seguito, il giovane è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e sottoposto poi ad autopsia.

Il sindaco Antonio Palumbo ha decretato lutto cittadino per i funerali che saranno celebrati nella giornata di giovedì 23 marzo: “A nome dell’amministrazione e della collettività che rappresento, manifesto la mia vicinanza istituzionale e personale alla famiglia del 12enne morto, forse per un malore improvviso, mentre giocava a basket nella palestra della scuola Guarino. Un fatto terribile, un dolore immenso che spezza le parole in gola”.

Una tragedia molto simile a quella avvenuta, sempre nel mese di marzo, a Palermo, dove un 13enne ha avuto un infarto nei bagni della scuola.