Aggredito finisce in coma: fermati l’ex fidanzata della vittima e il fratello

La notizia della brutalità dell’aggressione ha suscitato grande scalpore a Torino. La vittima, un uomo di 34 anni di origini marocchine, è stato picchiato così violentemente da finire in coma. La polizia ha inizialmente pensato che l’aggressione fosse legata ai traffici di droga, ma le indagini successive hanno rivelato un’altra motivazione.

L’ex compagna della vittima e il suo fratello, entrambi di nazionalità marocchina, sono stati fermati con l’accusa di aver commesso il crimine. Gli investigatori ritengono che i due avessero pianificato l’aggressione per rapinare la vittima. Quando l’uomo si è rifiutato di aderire alle richieste economiche della donna, i due avrebbero deciso di agire con la violenza.

L’aggressione è avvenuta in un appartamento di corso Svizzera a Torino, dove la vittima è stata picchiata con un corpo contundente. Dopo averla derubata del denaro e del telefono cellulare, i due aggressori sono fuggiti a Saluzzo, in provincia di Cuneo. Fortunatamente, la vittima è stata trovata e portata in ospedale, dove è rimasta in coma per diversi giorni prima di riprendersi.

Le indagini della polizia hanno consentito di raccogliere numerosi elementi di prova contro i due fratelli, che sono stati arrestati e portati in carcere. La loro custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Torino su richiesta della Procura della Repubblica. La notizia dell’arresto ha dato sollievo alla vittima e alla sua famiglia, nonché alla comunità locale che ha espresso la sua solidarietà. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla violenza di genere e sulle aggressioni in generale, in cui è stato discusso su come la violenza possa manifestarsi in forme diverse.

L’episodio ha evidenziato l’importanza del lavoro della polizia e della magistratura, nella prevenzione e nella lotta alla violenza. Grazie all’efficacia dell’indagine, è stato possibile individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia. L’opinione pubblica ha sollecitato un dibattito sulla sicurezza nei quartieri cittadini, e sulla necessità di intensificare i controlli per prevenire la violenza e il crimine.