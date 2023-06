Affetto da sindrome di down lavora in un ristorante. La madre scrive allo chef: " Straordinario tutto questo, grazie"

La sua determinazione gli ha permesso di guardare fiduciosamente al futuro e di affrontare con entusiasmo l’esperienza di alternanza scuola-lavoro nelle cucine del rinomato ristorante monzese Il Moro, in particolare nel settore della pasticceria.

La madre di Flavio, Emanuela Di Nonno, ha voluto esprimere la sua profonda gratitudine a Vincenzo Butticè, chef e proprietario de Il Moro, nonché insegnante di Flavio all’Olivetti. In una lettera, Emanuela ha scritto: “Carissimo professore, forse non ti rendi conto di ciò che stai facendo. Questo potrebbe sembrare normale per te, ma per noi e per Flavio il tuo gesto è straordinario. Hai trasformato in azioni le parole di coloro che ogni giorno parlano di inclusione e di attenzione alle persone più fragili“.

Anche Emanuela è un’insegnante e ha deciso, insieme al marito, di lasciare la Puglia e trasferirsi al nord quando Flavio aveva solo tre anni, al fine di garantirgli maggiori opportunità. “Quando è nato, non sapevamo nulla della sindrome di Down. Abbiamo ricevuto la diagnosi solo dopo il parto“, racconta Emanuela.”Per un periodo abbiamo fatto avanti e indietro tra Manfredonia e Roma per le visite all’ospedale Bambino Gesù. Poi abbiamo cercato informazioni e volevamo una città con una buona assistenza medica, dove Flavio e nostra figlia più piccola, che ha solo 18 mesi meno di lui, potessero crescere“.

La famiglia di Flavio Foffa ha scelto di stabilirsi a Monza in quanto in questa città si trovavano specialisti medici eccellenti presso l’ospedale San Gerardo. La madre di Flavio, Emanuela Di Nonno, racconta che suo marito è arrivato prima di lei e quando è arrivata con i bambini, non sapevano nemmeno dove andare a vivere. Nonostante i sacrifici fatti, vedere la felicità di Flavio nel recarsi al lavoro in questi giorni ripaga di tutto.

Il giovane pasticciere ha già completato due settimane di stage presso il ristorante e ne ha altre due davanti. È diventato un esempio per tutti, come afferma Vincenzo Butticè. Flavio è descritto come un’energia pura che trasmette una carica straordinaria a chiunque gli sia accanto. La sua costanza e dedizione dimostrano che i limiti non esistono. Se Flavio riesce a superarli nonostante la sindrome di Down, allora significa che tutti noi possiamo e dobbiamo farlo.

La passione dimostrata da Flavio durante l’anno scolastico ha spinto lo chef a offrirgli un’opportunità unica. La madre di Flavio è stata senza parole quando ha appreso che suo figlio avrebbe lavorato in uno dei ristoranti più famosi della zona. Butticè era convinto che Flavio avrebbe avuto successo. I fatti stanno dimostrando che aveva ragione. Nei giorni in cui Flavio non deve recarsi al ristorante, è evidente la sua delusione. Ogni volta che parla dei suoi colleghi, Flavio sottolinea quanto siano gentili con lui, un dettaglio che commuove la madre ogni volta che lo sente.

Questa storia mette in luce la determinazione di Flavio, il supporto dei suoi genitori e l’apertura mentale di Vincenzo Butticè. È un esempio che ci ricorda l’importanza dell’inclusione e della valorizzazione delle persone, indipendentemente dalle loro differenze. Flavio dimostra che non esistono limiti insormontabili se ci si impegna e si crede nelle proprie capacità. Dovremmo tutti imparare da questa storia e promuovere una società in cui ogni individuo abbia la possibilità di realizzare i propri sogni e talenti, senza alcuna discriminazione.