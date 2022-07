Aereo precipita e si schianta al suolo, il bilancio è drammatico: nessun sopravvissuto

Ascolta questo articolo

Una terribile tragedia, quella che si è abbattuta nelle scorse ore ad Alberta, in Canada. La sconvolgente notizia di un improvviso schianto aereo, diffusasi rapidamente sui media, ha sconvolto il mondo intero. Stando alle prime notizie diramate, il bilancio dell’incidente, avvenuto nelle ultimissime ore, è davvero drammatico.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che lo schianto, del quale sono in corso d’accertamento le cause, avrebbe potuto avere conseguenze così devastanti.

L’accaduto

In queste ore, mentre si cerca di ricostruire la dinamica dell’impatto fatale al suolo, sappiamo con certezza che tutte e due le persone a bordo del velivolo, un uomo di 69 anni e un 65enne, sono morte nel terribile incidente. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Mentre gli inquirenti sono al lavoro per comprendere se ci sia stata un’avaria di qualche componente, un malore o qualcos’altro che abbia intralciato il volo, sappiamo che il piccolo aereo all’improvviso ha iniziato a perdere quota, fino allo schianto che non ha lasciato scampo ai due uomini, i cui corpi senza vita sono stati estratti dai rottami del velivolo dal personale dei vigili del fuoco, oltre all’intervento dei soccorritori che si sono trovati di fronte una scena straziante.

Purtroppo questo non è l’unico incidente mortale verificatosi in America. Pochi giorni fa, in Texas, un altro aereo si è schiantato contro Lady Bird Lake secondo l’EMS di Austin-Travis County, provocando la morte di una persona. Il velivolo è finito in acqua. Il pilota non è morto sul colpo ma è stato soccorso nell’immediatezza dell’incidente e trasferito d’urgenza in ospedale. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma le ferite, troppo profonde, riportate, ne hanno determinato la morte. Due incidenti mortali a distanza ravvicinata hanno sconvolto l’America, gettando nello strazio le famiglie delle vittime.