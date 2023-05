Adria, infermiere di 28 anni muore mentre taglia l’erba in giardino: colpito al collo da un ramo

Un triste evento ha colpito la comunità di Adria, nella frazione di Valliera, portando via la vita a Fabio Bellan, un giovane infermiere di soli 28 anni proveniente da Porto Viro. Questa mattina intorno alle 11 Bellan, mentre stava tagliando l’erba con un trattorino nel frutteto della casa dove aveva intenzione di vivere insieme alla sua compagna, ha trovato la morte.

I soccorsi sono stati immediatamente chiamati, ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano. Il giovane ha subito una profonda lesione a seguito dello scontro con un ramo, mentre era a bordo di un moderno mezzo tagliaerba. Le lesioni riportate si sono rivelate importanti. Fabio Bellan aveva appena iniziato a lavorare presso l’ospedale di Adria e stava pianificando il suo futuro con la sua compagna.

Ciò che doveva essere un momento di grande felicità è stato spezzato da questo evento, gettando nell’ombra la comunità locale e lasciando tutti attoniti di fronte a una vita spezzata così prematuramente. Sul luogo dell’evento sono intervenuti gli operatori del Suem 118 e le autorità competenti, che hanno avviato le necessarie indagini per fare luce sulla dinamica dell’accaduto. Al momento, però, tutte le evidenze sembrano confermare la triste verità.

La Procura ha aperto un fascicolo per approfondire l’accaduto, ma al momento non sono stati individuati responsabili. La comunità di Adria, nel frattempo, si stringe attorno alla famiglia di Fabio Bellan, offrendo sostegno e conforto in questo momento di profondo dolore. Questo evento rappresenta un triste promemoria dell’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie durante l’utilizzo di attrezzi e macchinari, anche quelli apparentemente più comuni o di uso domestico.

Il ricordo di Fabio Bellan rimarrà vivo nella memoria di coloro che lo hanno conosciuto, lasciando un vuoto incolmabile in quella che avrebbe dovuto essere una vita piena di speranze e progetti. Che questo evento sia un monito per tutti noi, affinché siamo sempre consapevoli dei rischi e della fragilità della vita e cerchiamo di preservarla con la massima attenzione e responsabilità.