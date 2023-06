Addio al giornalista Tullio Cardona, ci ha lasciati una grande icona

È con grande tristezza che oggi, venerdì 23 giugno, si commemora la scomparsa di Tullio Cardona, storico giornalista e commentatore delle regate veneziane. All’età di 67 anni, Cardona ci ha lasciati lasciando un vuoto incolmabile nel mondo delle competizioni di voga e nella comunità veneziana.

Per decenni, Tullio Cardona ha fornito una preziosa cronaca delle regate, diventando una voce indimenticabile per gli appassionati dello sport. Le sue parole e il suo amore per la voga hanno reso queste competizioni memorabili, coinvolgendo e appassionando un vasto pubblico.

La sua dedizione e il suo impegno costante nell’attirare l’attenzione sulle regate sono stati ammirati da tutti coloro che condividevano la sua passione. Non era solo un giornalista, ma un vero e proprio sostenitore dello sport, desideroso di onorare e promuovere la voga in tutte le sue forme.

Giovanni Giusto, consigliere delegato del sindaco di Venezia per le tradizioni, ha commentato con affetto la figura di Tullio Cardona: “Ricordo con grande affetto le domeniche trascorse insieme a lui, ascoltando le sue cronache in diretta durante la regata delle Repubbliche Marinare alla Salute. Abbiamo condiviso tanti ricordi e aneddoti legati alle Regate Storiche e ai Pali delle Repubbliche Marinare. Non sempre era tenero nei confronti dei giornali, ma sapevo che lo faceva per mantenere alta l’attenzione sulle regate, a cui teneva tantissimo”.

La sua voce e i suoi racconti resteranno un patrimonio prezioso per la comunità della voga. La città di Venezia lo ricorda con profondo rispetto e affetto. La sua scomparsa sarà commemorata domenica, prima della partenza dei SS. Giovanni e Paolo, con un minuto di silenzio. Inoltre, le due regate in programma saranno dedicate alla sua memoria. L’eredità di Tullio Cardona continuerà a vivere attraverso il ricordo dei momenti indimenticabili che ha contribuito a creare nel mondo della voga veneziana. La sua passione e la sua dedizione resteranno un faro per tutti coloro che amano questo sport.