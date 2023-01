Addio a Papa Ratzinger: attese 60mila persone per il funerale di Benedetto XVI

Ascolta questo articolo

Il mondo dice addio a Papa Benedetto XVI, morto sabato 31 dicembre 2022 all’età di 95 anni. Pochi giorni prima della notizia della scomparsa del Papa emerito, Papa Francesco aveva annunciato che le condizioni di salute del suo predecessore erano gravi, ed ha invitato i fedeli di tutto il mondo a pregare per lui.

Joseph Ratzinger è stato il primo Papa emerito della storia moderna, dopo che l’11 febbraio 2013 sconvolse il mondo, annunciando le sue dimissioni, con effetto dal 28 febbraio dello stesso anno. Da allora ha risieduto a Castel Gandolfo, solitamente residenza estiva del Pontefice, fino alla fine dei lavori nel monastero Mater Ecclesiae, nella Città del Vaticano, dove è rimasto fino alla sua morte.

La salma di Ratzinger sarà esposta a partire dal 2 gennaio presso la Basilica di San Pietro, mentre i funerali si svolgeranno giovedì 5 gennaio, e saranno celebrati da Papa Francesco. Per l’evento, è atteso a Roma l’arrivo di oltre 60mila persone. In seguito alle esequie funebri, Papa Benedetto XVI sarà tumulato nelle Grotte Vaticane.

Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa Vaticana, ha rivelato che Ratzinger aveva ricevuto l’estrema unzione mercoledì, ed ha svelato parte delle sue ultime disposizioni. “Assecondando il desiderio del Papa emerito, i funerali si svolgeranno nel segno della semplicità“, ha commentato. Cordoglio da parte di tutti i leader mondiali, dal tedesco Olaf Shultz al francese Emmanuel Macron fino a Re Carlo d’Inghilterra.

“Il carissimo Papa emerito Benedetto XVI ci ha lasciato“, ha commentato Papa Francesco. “Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. E sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo; gratitudine a lui, per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata“.