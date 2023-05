Una notizia drammatica ha sconvolto la comunità di Cento, nel Ferrarese, e l’intero paese: ieri pomeriggio si è verificato un terribile incidente stradale nei pressi della curva per Renazzo, che ha causato la morte di una giovane carabiniera, Emily Vegliante, di origini campane e in servizio a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese.

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 15.30 di giovedì 11 maggio su via Modena, quando due automobili, una Fiat Punto e una Peugeot, si sono scontrate frontalmente. Immediatamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Municipale, ma purtroppo per Emily, giovane mamma di un bimbo piccolo, non c’è stato nulla da fare nonostante i loro sforzi.

Anche il conducente del veicolo su cui viaggiava la vittima, insieme a un altro carabiniere, è rimasto gravemente ferito, così come l’uomo a bordo dell’altra vettura coinvolta nell’incidente. Il compagno di viaggio di Emily, un trentenne carabiniere, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, i due militari viaggiavano a bordo della Punto e si sono trovati improvvisamente l’altra auto davanti, senza avere la possibilità di evitare l’impatto.

Un cinquantenne, presente nell’altro veicolo coinvolto, è stato soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Cento. Saranno le indagini delle forze dell’ordine a chiarire l’esatta dinamica di questo tragico incidente che ha tolto la vita a una giovane carabiniera e ha causato gravi ferite ad altre persone.

È importante ricordare quanto sia fondamentale prestare sempre massima attenzione alla guida e rispettare le norme del codice della strada. Incidenti come questo ci ricordano quanto sia fragile la vita e l’importanza di prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire la nostra sicurezza e quella degli altri.Invitiamo tutti a riflettere su questa tragica vicenda e ad adottare comportamenti responsabili alla guida, affinché tragedie come queste possano essere evitate. I nostri pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie, che in questo momento stanno affrontando un dolore immenso.