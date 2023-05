Addio a Chiara Danieli, la 21enne oro europeo 2019 nella disciplina del Karate

Chiara Danieli, la giovanissima campionessa di karate, è scomparsa all’età di 21 anni. La ragazza è stata ricoverata agli Spedali Civili di Brescia dallo scorso 31 ottobre, dove è purtroppo deceduta venerdì sera.

La notizia della sua morte ha sconvolto il comune di Gavardo, dove Chiara viveva con la sua famiglia e si allenava, e tutto il mondo del karate.

Chiara Danieli è nata e cresciuta a Gavardo, dove ha iniziato a praticare karate fin da giovanissima. Si è allenata presso la società Aishin Dojo, diventando campionessa nella disciplina kumite e nel kata. La 21enne ha partecipato ai Mondiali juniores nel 2016, vincendo la medaglia di bronzo a squadre, e nel 2019 ha conquistato l’oro europeo nella stessa categoria.

Il 2019 è stato un anno importante per Chiara Danieli, che ha ottenuto la vittoria europea a squadre insieme alle sue compagne di squadra Giorgia Longhena e Valentina Podavini. Un momento indimenticabile per la giovane atleta, che ha dimostrato grande talento e determinazione nel corso della sua carriera.

Chiara Danieli è stata ricoverata in ospedale dallo scorso 31 ottobre, dopo aver avuto una crisi in casa. La ragazza ha trascorso un lungo periodo di sedazione, ma sembrava essersi ripresa nelle ultime settimane. Purtroppo, il suo cuore si è fermato venerdì sera, lasciando i suoi cari e la sua comunità sportiva in un dolore difficile da accettare.

La scomparsa di Chiara Danieli ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata. I suoi funerali si terranno il prossimo 11 maggio a Gavardo, dove amici, parenti e colleghi di sport le renderanno l’ultimo commosso omaggio. La sua memoria rimarrà viva nella comunità del karate e oltre, testimoniando la forza e la determinazione di una giovane donna che ha lottato con passione per i suoi sogni.