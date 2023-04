Accoltella l’ex convivente davanti ai figli minorenni, l’aggressore dichiara di non ricordare nulla dell’accaduto

I Carabinieri della Stazione di Belpasso, in provincia di Catania, hanno arrestato Giuseppe La Rosa, un 29enne del posto, in flagranza di reato. La Rosa è accusato del tentato omicidio aggravato e di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua ex compagna, una ragazza di 24 anni. Il tentato omicidio è avvenuto il 17 aprile nell’abitazione della vittima, mentre i figli minorenni della donna erano presenti sulla scena.

La ricostruzione degli inquirenti descrive che durante una discussione, l’uomo avrebbe aggredito la donna con un coltello da cucina. Quando i carabinieri sarebbero giunti nell’abitazione della 24enne, la donna era già a terra, con gravi ferite da taglio sull’addome e agli arti inferiori. L’aggressore si sarebbe dileguato dalla scena, abbandonando il coltello sul posto. L’arma del delitto è stata immediatamente recuperata dai militari.

Appena dopo il tentativo di omicidio, i Carabinieri hanno immediatamente iniziato le indagini per trovare l’autore del gesto. Le testimonianze dei parenti presenti durante l’aggressione, e dei vicini di casa, hanno confermato che si trattava dell’ex fidanzato della vittima, Giuseppe La Rosa. Il giovane 29enne, sentendosi braccato dai Carabinieri, si è consegnato spontaneamente poco dopo.

Gli inquirenti hanno appurato che l’aggressore avrebbe fatto irruzione nella casa del’ex compagna, donna che avrebbe, per diversi giorni, dato divieto all’uomo di entrare. Sembrerebbe che due giorni prima della tragedia, la nonna della ragazza avrebbe allontanato Giuseppe La rosa, poichè l’uomo voleva entrare con la forza nell’abitazione della 24enne. La nonna, vedendo l’insistenza dell’uomo ad entrare, lo avrebbe minacciato di chiamare i Carabinieri se avesse continuato ad intimidire la nipote, convincendo l’uomo ad allontanarsi. Purtroppo successivamente La Rosa si è procurato un coltello da cucina, è ritornato all’abitazione dell’ex compagnia, fatto irruzione e ha aggredito la ragazza prima che potesse scappare, davanti ai figli minorenni.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto dell’uomo ieri pomeriggio, e ha disposto la custodia cautelare in carcere presso la casa di reclusione di Catania. Durante l’udienza, l’uomo ha dichiarato di aver commesso il reato, ma ha affermato di non ricordare nulla dell’accoltellamento.

La ragazza è stata portata d’urgenza all’Ospedale Policlinico di Catania, dove al momento è ricoverata nel reparto di chirurgia. La sua prognosi è ancora riservata, ma sembrerebbe che le sue condizioni sono in fase di miglioramento.