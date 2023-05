La disgrazia che si è consumata sul sentiero di Madonna Fore ha colpito profondamente tutta la comunità aquilana. Quella che doveva essere una serata di relax e di attività fisica all’aria aperta si è trasformata nell’ultima passeggiata di Giandomenico Lazzaro, un uomo di 63 anni dipendente di banca, vittima di un malore improvviso.

Il suo decesso ha scatenato molta tristezza e sconcerto in città, specialmente tra coloro che conoscevano la sua passione per le escursioni e la vita all’aperto. A scoprirlo sono stati alcuni ragazzi che si trovavano lì per una passeggiata, i quali hanno immediatamente avvisato i soccorsi e utilizzato il defibrillatore, recentemente posizionato grazie all’associazione “Azimut“. Nonostante l’intervento tempestivo dei medici e dei vigili del fuoco, purtroppo Giandomenico non ce l’ha fatta: il suo cuore non ha resistito al malore.

La dinamica dell’accaduto sembra essere una triste fatalità, ma ci si chiede se l’identità dell’uomo o le circostanze del malore possano avere influito suo decesso. Si sa bene che il sentiero di Madonna Fore è molto frequentato, ma anche impervio e difficilmente accessibile per le auto. Tuttavia, la zona, che recentemente è stata resa parte della “Città cardioprotetta”, si è dotata di un defibrillatore proprio per far fronte a eventuali emergenze.

Questa volta, purtroppo, non ci è stato nulla da fare. Nel frattempo, la notizia della disgrazia di Giandomenico si è diffusa rapidamente in città, generando dolore e tristezza. L’uomo lascia moglie e due figli e rimane nell’immaginario della comunità aquilana come una figura legata all’amore per la natura e l’attività fisica e sportiva all’aperto.

La vicenda ha stimolato una riflessione sulla sicurezza dei sentieri e i servizi di soccorso nelle zone montane e impervie come quella di Madonna Fore. La disgrazia di Giandomenico Lazzaro deve essere un monito per tutti noi a prestare maggiore attenzione al nostro benessere e alla sicurezza quando pratichiamo attività fisica all’aperto e a fare del nostro meglio per prevenire simili eventi.