La situazione critica causata dalle recenti precipitazioni sta mettendo a dura prova le aziende vinicole dell’Abruzzo, che rischiano di subire gravi danni a causa della diffusione della peronospora, una malattia fungina che colpisce le viti e che può compromettere la qualità delle uve.

Il Consorzio Vini d’Abruzzo si sta attivando per supportare i produttori colpiti da questo fenomeno, consapevole dell’importanza del settore vitivinicolo per l’economia regionale. Il presidente Alessandro Nicodemi ha chiesto alle Istituzioni di organizzare un tavolo d’emergenza per esaminare la situazione e offrire sostegno concreto, anche finanziario, alle aziende colpite.

Il Consorzio si impegna a partecipare attivamente a questo tavolo di confronto, per individuare strategie efficaci per superare questa difficile fase. È fondamentale agire prontamente per prevenire ulteriori danni e garantire una prospettiva di ripresa per i viticoltori dell’Abruzzo. Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, aziende e associazioni di settore, sarà possibile aiutare il comparto vitivinicolo e rafforzare la resilienza dell’enologia abruzzese.

Il Consorzio, in collaborazione con gli esperti del settore, è impegnato nella sensibilizzazione degli agricoltori sulla necessità di adottare le migliori pratiche agronomiche per prevenire l’insorgere della malattia, ma chiede alle istituzioni di mettere in campo misure concrete per contrastare la diffusione della peronospora e proteggere la filiera vitivinicola dagli effetti negativi della pandemia.

In particolare, il Consorzio si appella alle istituzioni per incentivare la ricerca scientifica e la sperimentazione di nuovi metodi di lotta biologica contro la peronospora e per offrire supporto economico e tecnico ai produttori che subiscono i danni della malattia. “L’Abruzzo vanta una tradizione enologica secolare e la viticoltura è uno dei motori principali dell’economia regionale – sottolinea il presidente del Consorzio – proteggere il nostro patrimonio vitivinicolo significa tutelare anche le attività turistiche e la cultura enogastronomica del nostro territorio, che rappresenta un valore inestimabile per la regione”.

Il Consorzio si unisce quindi al coro di voci che chiedono alle istituzioni di mantenere alta l’attenzione sulla difesa sanitaria delle coltivazioni e di sostenere i produttori che ogni giorno fanno la scelta di preservare la tradizione vitivinicola della regione, salvaguardando l’ambiente e la salute dei consumatori.