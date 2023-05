”Abbiamo perso tutto, ma siamo vivi”: racconto di chi ha perso tutto nell’esondazione del fiume Lamone

Il 2 maggio 2023 a Faenza, in provincia di Ravenna, una grave alluvione ha causato l’esondazione del fiume Lamone, provocando centinaia di evacuati e di danni materiali. Molti residenti hanno dovuto lasciare le proprie case e le proprie proprietà alle spalle, ma sono grati di essere sopravvissuti alla catastrofe. Uno dei sopravvissuti ha detto: “Abbiamo perso tutto, ma siamo vivi“. Questo è il racconto di una superstite, riportato da Fanpage.

L’alluvione ha colpito principalmente la provincia di Ravenna, e la pioggia incessante per 42 ore ha causato l’esondazione del fiume Lamone. Il quartiere di Borgo di Faenza è stato sommerso dall’acqua, causando danni estesi alle case e alle proprietà. Un residente anziano ha commentato che, nonostante abbia visto molte piene nella sua vita, mai prima d’ora aveva assistito ad una simile catastrofe.

Molti residenti si sono rifugiati in luoghi sicuri, mentre alcuni hanno deciso di restare nelle proprie case, sperando che la situazione migliorasse. Tuttavia, la maggior parte delle persone ha dovuto lasciare le proprie case, preparando i propri averi per partire. Una donna ha raccontato che fino alle 3 di notte non c’era acqua, ma poi le fogne hanno iniziato a rigurgitare, provocando l’entrata dell’acqua nei garage. Nessuno le ha detto cosa fare fino a quando la Protezione Civile non ha iniziato a monitorare la situazione.

Altri evacuati hanno parlato della pioggia incessante che è caduta per un giorno e mezzo e della loro preoccupazione di perdere tutto. Un uomo anziano ha portato via la moglie e il cane a casa di amici. Fortunatamente, ha perso solo alcuni mobili, ma ha visto molte case sommerse dall’acqua fino a cinque metri ,e persone costrette a lasciare tutto. I sopravvissuti ora chiedono una migliore prevenzione della zona, come la pulizia dei fiumi, per evitare disastri simili in futuro.

Alcune persone hanno dovuto aspettare molte ore prima di essere portate in salvo dalla Protezione Civile. Una sopravvissuta ha descritto la situazione come estremamente pericolosa, con l’acqua che si avvicinava ai gradini interni della loro casa. Grazie alla Protezione Civile, sono riusciti a mettersi in salvo, ma molti altri sono rimasti intrappolati per molte ore.

Nonostante le perdite e le difficoltà, i sopravvissuti sono grati di essere ancora in vita ,e di avere i loro vicini al loro fianco. Una sopravvissuta racconta del fatto che, anche se ha perso tutto, andrà avanti e si rialzerà. È stato un momento difficile per tutti, ma si sono uniti come comunità per aiutarsi a vicenda e superare l’evento.