La disgrazia, avvenuta di notte sull’autostrada A14, ha scosso profondamente l’opinione pubblica per la gravità del bilancio: un deceduto e otto feriti. Il camion è improvvisamente piombato su un cantiere stradale investendo tutto e tutti sulla sua strada prima di schiantarsi su un altro tir fermo.

Il sinistro è avvenuto tra le uscite di Vasto Nord e Val di Sangro, in direzione di Pescara, nel territorio del comune di Torino di Sangro, in provincia di Chieti, dove era stato allestito un cantiere notturno.

La dinamica del sinistro è ancora tutta da accertare, ma sembra che a causa di motivi sconosciuti il camion non abbia rispettato uno scambio di corsia allestito appositamente per i lavori stradali, piombando quindi a folle velocità sugli operai al lavoro.Il camion ha continuato la sua corsa per diversi metri nel lungo cantiere finendo infine per colpire un rimorchio fermo che recitava alcune barriere in cemento.

Il sinistro non ha lasciato scampo al camionista del mezzo pesante, un uomo di 45 anni, deceduto sul colpo; suo figlio, che dormiva nella cabina del mezzo al momento della disgrazia, fortunatamente è rimasto illeso. Gli altri otto coinvolti, tutti operai al lavoro nel cantiere della A14, sono stati invece soccorsi dal personale del 118 e trasportati nei vari ospedali della zona in ambulanza tra Vasto, Pescara e Chieti.

Gli interventi di soccorso sono stati numerosi: oltre ai sanitari, sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area, la Polizia autostrade per i rilievi del caso e i tecnici di Autostrade per l’Italia che hanno dichiarato il corretto posizionamento del cantiere, debitamente segnalato per l’esecuzione di ordinarie attività di manutenzione della pavimentazione.

Per consentire i soccorsi il tratto è rimasto chiuso tutta la notte e riaperto al traffico solo la mattina seguente. Il sinistro, inoltre, ha suscitato molte domande tra i cittadini riguardo alla sicurezza sui cantieri stradali e la necessità di rispettarne le disposizioni, ricordando l’importanza dell’attenzione alla guida e del rispetto delle regole della strada.