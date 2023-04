A Tuturano pronto a rinascere il centro di dinamicizzazione giovanile: a maggio l’inizio dei lavori

Vandalizzato, distrutto quasi in ogni sua parte. Ad oggi così si presenta ancora l’edificio che ormai da diversi anni avrebbe dovuto ospitare quello che doveva essere un centro di dinamicizzazione giovanile. Siamo a Tuturano, piccola frazione alle porte di Brindisi. L’edificio, nel corso di questi anni, è diventato un simbolo dello spreco di denaro pubblico. Diverse testate giornalistiche, sia locali che nazionali, hanno ripreso in questi anni lo stato di degrado in cui versa l’immobile. Immagini forti, con i pavimenti imbrattati di guano di uccelli e non solo, le porte di vetro divelte, così come i muri in cartongesso e parte del’impianto elettrico.

Condizioni igieniche quindi abbastanza precarie. Ma tutto questo sta per finire: l’immobile tornerà infatti presto a nuova vita grazie al progetto “Riusa Brindisi” messo sù in questi anni dal comune, che ha già portato diversi e ottimi risultati in altri quartieri periferici del capoluogo di provincia pugliese. L’obiettivo è ambizioso. Far rinascere l’immobile e assegnarlo (finalmente) tramite un apposito bando, a qualche associazione, sia locale che non, in modo da realizzare al suo interno delle attività di rilevanza sociale, come laboratori teatrali, spazi di lavoro, corsi di formazione e tanto altro.

A maggio l’inizio dei lavori

Nel pomeriggio del 20 Aprile si è tenuto quindi un incontro presso l’immobile a cui hanno partecipato diversi esponenti del comune di Brndisi, tra cui la Dirigente del Settore Programmazione Economica e Sociale Gelsomina Macchitella, il Responsabile Unico del Procedimento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FERS, Vincenzo Urso e il Project Manager del Progetto Case di Quartiere Davide Di Muri.

Obiettivo dell’incontro è stato quello di effettuare soprattutto un sopralluogo al’interno dell’immobile, e definire anche le strategie da attuare in per il recupero e le funzionalità della struttura. La stessa sarà oggetto di un recupero abbastanza oneroso anche dal punto di vista finanziario, visto che ci saranno da ripristinare gli impianti elettrici, gli infissi, le pareti e la coibentazione interna della struttura. I lavoro di recupero partiranno il prossimo mese di maggio.

Le tempestiche che prevedono la riconsegna dell’immobile alla comunità di Tuturano sono strettissime: i lavori dovranno infatti essere ultimati entro dicembre di quest’anno. Nel frattempo, e fino al 5 maggio prossimo, le associazioni che vorranno prendere parte al bando “Riusa Brindisi” per gestire l’immobile sito a Tuturano dovranno presentare una proposta di partecipazione che si potrà compilare attraverso il sito web del comune. Le associazioni che si candideranno dovranno dunque presentare un progetto finalizzato alla gestione dell’immobile come spazio aperto e accessibile a tutti i cittadin, assicurare continuità e regolarità nella gestione dell’immobile pubblico in una dimensione di completa autonomia finanziaria basata sull’offerta di spazi e servizi, sull’organizzazione di attività socio-culturali e produttive, sui proventi di attività commerciali complementari e sulla ricerca di finanziamenti pubblici e privati destinando gli eventuali utili allo sviluppo dello spazio. Inltre, si legge nel bando, bisognerà assicurare una corretta informazione sulle attività, le iniziative ed i progetti che verranno realizzati nello spazio valorizzato, assicurando la massima trasparenza.