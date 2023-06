A Busatica torna la cicogna dopo 25 anni

I dati preoccupanti che sono stati pubblicati dall’ISTAT spiegano che in Italia, dal 2018 al 2022, c’è stato un significativo calo della popolazione, quantificato in circa un milione di persone. Il numero di abitanti del nostro paese nel 2022 è inoltre sceso sotto la soglia dei 59 milioni, un segnale molto chiaro che racconta un paese nel quale il calo delle nascite è in aumento.

Ne sa sicuramente qualcosa Busatica, una piccola frazione di Mulazzo in Lunigiana, dove da ben 25 anni la cicogna non bussava alla porta degli abitanti. Un lunghissimo quarto di secolo che è stato interrotto pochi giorni fa dalla nascita di un nuovo bambino, il primo a venire al mondo in 25 anni nel piccolo paese.

Il bambino arrivato il 24 maggio è un maschio, si chiama Ludovico, pesa quasi 4 chili ed è lungo 51 centimetri. Ad accoglierlo al suo arrivo nel mondo sono stati il padre Filippo Sica, 31enne originario del Piemonte ma residente in Lunigiana da quando aveva 4 anni ed attualmente titolare di un agriturismo locale, “Cà di Rossi”, e la mamma Lucia Mascagna, 30enne che lavorava a Milano, ma ora è assunta da una multinazionale con sede a Massa.

A darne notizia è stato Claudio Novoa, il primo cittadino di Mulazzo, che ha condiviso sui social il ben arrivato al nuovo nato. “Benvenuto a Ludovico, per la gioia dei genitori Filippo e Lucia, dei nonni e di tutti noi“, ha scritto il sindaco su Facebook. “Questa cicogna che aspettavamo ritrova il suo nido nel paese di Busatica dopo un po’ di anni. Felicitazioni. Viva la vida!“

Bustica, antico borgo medievale che conta 21 abitanti, è in fermento per la nascita di Ludovico, che è già diventato una celebrità tra i vicini di casa della famiglia, che sono accorsi a dare il benvenuto al neonato.