Un presunto errore medico presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme ha portato all’avvio di un’indagine interna. Secondo quanto appreso, una anziana donna avrebbe ricevuto una doppia ingessatura errata dopo aver subito una frattura del femore.

Il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, generale Antonio Battistini, ha disposto l’indagine interna in seguito a questa situazione. L’obiettivo dell’indagine è quello di raccogliere tutte le informazioni necessarie per fare chiarezza sul caso. Il generale Battistini ha dichiarato: “Se venisse accertato, si tratterebbe di un fatto grave che richiede un’approfondita analisi per fare luce sull’accaduto e individuare eventuali responsabilità”.

Secondo quanto riportato dai giornali locali, la presunta vittima di questo presunto errore medico è una donna di 100 anni originaria di Sant’Eufemia. Domenica scorsa, dopo la frattura del femore, le sarebbe stata ingessata la gamba sbagliata. Inoltre, anche la seconda ingessatura, quella della gamba fratturata, non sarebbe stata eseguita correttamente. Pertanto, l’anziana signora avrebbe dovuto tornare nuovamente in ospedale per rimuovere il gesso.

Al Corriere delle Calabria, il figlio della signora anziana ha ricostruito l’accaduto. Ha spiegato che, dopo una caduta in casa, la donna è stata portata dal servizio di emergenza 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lamezia Terme. Dopo una radiografia, le è stata diagnosticata la frattura del femore della gamba destra, che è stata quindi ingessata. Tornata a casa, nel cuore della notte, la donna ha iniziato a provare dolori lancinanti e solo allora si è accorta che l’ingessatura era stata effettuata sulla gamba sbagliata, ovvero sulla sinistra.

A quel punto, è tornata in ospedale per una nuova ingessatura, questa volta all’arto destro. Tuttavia, successivamente il medico curante e il fisiatra si sarebbero resi conto che l’ingessatura non era stata eseguita correttamente.

Questa vicenda ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale e ha sollevato interrogativi sul sistema sanitario e sull’importanza di garantire un’assistenza medica sicura ed efficace.

L’apertura dell’indagine interna presso l’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme è un passo fondamentale per fare chiarezza sulla situazione e per garantire che misure adeguate vengano adottate per evitare simili incidenti in futuro. Gli esiti dell’indagine saranno di fondamentale importanza per valutare eventuali responsabilità e attuare le correzioni necessarie per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria fornita nell’ospedale.

Si auspica che l’indagine interna fornisca risposte esaurienti e che vengano adottate le misure appropriate per evitare che simili errori possano accadere in futuro, proteggendo così la salute e il benessere dei pazienti. La trasparenza e la responsabilità nell’affrontare questo tipo di situazioni sono elementi fondamentali per garantire un sistema sanitario affidabile e di qualità per tutti i cittadini.