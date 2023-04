94enne al 112: "Sono abbandonata", all’arrivo i militari trovano suo nipote in taverna a fumare hashish

Una donna di 94 anni ha telefonato al 112 perché si sentiva abbandonata dai suoi parenti, dato che si trovava sempre da sola in casa, con il nipote che trascorreva ore intere chiuso all’interno della taverna. Una triste storia di abbandono e solitudine che viene vissuta purtroppo ogni giorno da centinaia di anziani, ma con una svolta imprevista.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi in provincia di Terni, in particolare in una località fra San Gemini ed il capoluogo di provincia. L’anziana signora si trovava da sola all’interno della casa, un fatto che, secondo il suo racconto, avveniva con allarmante frequenza. La donna ha quindi deciso di chiamare i carabinieri, con l’intento di potetr sentire al telefono una voce “amica”.

I militari, preoccupati per la telefonata della donna “abbandonata” dai suoi parenti, si sono fatti dare il suo indirizzo di casa e si sono presentati poco dopo nella residenza dell’anziana solitaria. Dopo aver incontrato la 94enne ed averla tranquillizzata, hanno iniziato a sentire un forte odore di hashish che proveniva dalla taverna, proprio la stanza dove la donna aveva raccontato che il nipote trascorreva moltissimo tempo.

È proprio all’interno di questa che i carabinieri hanno scoperto il nipote di 27 anni dell’anziana, che non aveva abbandonato la nonna di 94 anni da sola in casa, ma si trovava in taverna insieme ad un amico. Insospettiti dal forte odore, i militari hanno quindi fermato i due uomini ed iniziato una perquisizione.

In seguito alle verifiche svolte sui due, i militari hanno rinvenuto 20 gr di hashish e 2 gr di marijuana in possesso dell’amico del nipote. Un quantitativo modico che viene considerato dalla legge destinato all’utilizzo personale e non allo spaccio, che non è però bastato all’uomo per evitare una segnalazione alla Prefettura di Terni per il possesso di stupefacenti per uso personale.