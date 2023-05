Le autorità hanno segnalato che le ricerche dell’84enne scomparso hanno avuto esito positivo. L’anziano, che soffre di demenza senile, era stato visto per l’ultima volta intorno alle ore 16.00 del giorno precedente nella zona di Pieve Torina, in provincia di Macerata.

I soccorritori hanno subito avviato gli sforzi per trovare il signore, messi in campo dalla Protezione Civile, dai Vigili del Fuoco, dai Carabinieri e dal personale Soccorso Alpino. Oltre 15 tecnici hanno formato una squadra per perlustrare l’area, assistiti da due unità cinofile molecolari del Cnasas e un drone dotato di termografica a pilotaggio remoto Uas dall’alto.

Dopo una lunga ricerca, alla prima luce dell’alba, l’anziano è stato finalmente tracciato. La sua posizione era sotto un albero, sito nei pressi del cimitero, in buone condizioni. L’anziano, trovato dai carabinieri, è stato subito affidato alle cure del personale sanitario del 118. Il sindaco della città Alessandro Gentilucci ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno collaborato nella ricerca dell’anziano, riconoscendo l’importanza degli Operai del comune che hanno ritrovato il signore scomparso.

L’amministrazione ringrazia tutto il personale delle autorità e la cittadinanza per la loro partecipazione e collaborazione in questo straordinario lavoro di squadra che ha permesso un lieto fine. Il sindaco non ha mancato di ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la ricerca, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra in situazioni come queste.

L’episodio è stato infatti l’occasione per ribadire quanto sia fondamentale il coinvolgimento della comunità locale nella gestione delle emergenze, affinché ogni situazione di difficoltà possa essere prontamente affrontata e risolta. In questo caso, l’operazione di ricerca ha rappresentato un esempio virtuoso di come l’impegno e la collaborazione possono fare la differenza, trasformando una possibile tragedia in una felice conclusione. Il caso dell’anziano scomparso a Pieve Torina dimostra ancora una volta che, quando si lavora insieme per il bene comune, tutto diventa possibile.