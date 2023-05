Un uomo di cinquanta anni, turista tedesco in vacanza nel nostro Paese, è stato ricoverato d’urgenza dopo aver subito gravi malori a seguito di una maratona di erotismo e droga con la moglie che è durata oltre 24 ore. La storia si svolge nell’ospedale Misericordia di Grosseto, dove il cinquantenne è stato intubato e tenuto in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione. I medici stanno facendo tutto il possibile per salvarne la vita e gli organi interessati, ma la situazione è ancora molto delicata.

Secondo quanto ricostruito dal giornale Maremma Oggi, il turista è arrivato in pronto soccorso la scorsa settimana in condizioni già gravi. I medici gli hanno diagnosticato un’infezione gravissima ai genitali, che ha portato a una necrosi parziale del pene e dello scroto.

A riferire quanto accaduto è stata la moglie del paziente, presente al momento del malore e durante le fasi precedenti. La donna ha lanciato l’allarme e ha rivelato che durante la vacanza in Italia, nel piccolo comune toscano della provincia di Grosseto, avevano organizzato una giornata romantica in camera da letto, con l’uso di sostanze stupefacenti. I due hanno continuato ad avere rapporti sessuali per ben 24 ore.

Purtroppo, l’iniziativa ha avuto conseguenze gravi. Ciò che doveva essere una giornata di piacere si è trasformata in un vero e proprio incubo quando l’uomo si è sentito così male da richiedere un urgente trasferimento in ospedale. Da quel momento, è stato ricoverato e il personale medico sta facendo il possibile per cercare di salvargli la vita.

L’ospedale mantiene il massimo riserbo su quanto accaduto, come è comprensibile in casi del genere. I medici si riservano ancora di formulare una prognosi definitiva, la quale potrà essere resa soltanto dopo ulteriori esami e accertamenti clinici nei prossimi giorni.