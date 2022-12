333 chiamate all’Enel per un guasto inesistente: condannata ad 8 mesi

Ascolta questo articolo

Una donna di 34 anni è stata condannata ad 8 mesi di reclusione per aver chiamato per ben 333 volte l’Enel per segnalare un guasto, ritenuto inesistente dai tecnici intervenuti, ed una volta i vigili del fuoco per segnalare una fuga di gas, non rilevata dai pompieri una volta giunti sul posto. È avvenuto nel Casentino, in provincia di Arezzo, dove la 34enne è stata processata per i reati di interruzione di pubblico servizio e procurato allarme.

La ricostruzione portata in aula davanti al giudice monocratico del tribunale di Arezzo ha dimostrato che la 34enne ha effettuato 333 telefonate all’Enel per segnalare un guasto all’illuminazione pubblica. Di queste 333 chiamate, 162 si sono tradotte in un intervento fisico di una squadra di tecnici, che una volta giunti sul posto per effettuare i dovuti controlli non hanno riscontrato alcuna anomalia.

Le centinaia di telefonate sono avvenute nel periodo che intercorre dal luglio del 2020 al gennaio del 2021, con una media di oltre 55 chiamate al mese. Le segnalazioni inesistenti della 34enne non si sono però limitate all’Enel, ma sono arrivate in una occasione anche a disturbare ed attivare i vigili del fuoco.

A luglio del 2020 infatti, la donna ha chiamato i pompieri per denunciare la presenza di una pericolosa fuga di gas. Immediato, vista la gravità della segnalazione, l’intervento di una squadra di vigili del fuoco, che però, una volta giunta sul posto indicato dalla 34enne, non ha rilevato alcun problema.

In seguito alle centinaia di chiamate per guasti inesistenti, è stata presentata denuncia verso la donna, per la quale il pubblico ministero Bernardo Albergotti ha chiesto la condanna per interruzione di pubblico servizio, giustificata per i falsi guasti segnalati all’Enel, e procurato allarme, per la chiamata per la fuga di gas non rilevata dai vigili del fuoco. Il processo, che si è concluso venerdì 23 dicembre, ha visto la condanna della 34enne.