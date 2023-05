32enne torna a camminare dopo 5 anni di paralisi, grazie a un neurostimolatore midollare

Una giovane donna si era trovata costretta su una sedia a rotelle, in seguito ad un incidente sportivo che le aveva causato un danno al midollo e la paralisi degli arti inferiori. Oggi la 32enne è stata sottoposta ad un intervento che le ha cambiato la vita, facendola tornare a camminare con un deambulatore.

La miracolosa operazione ha avuto luogo presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, dove l’impianto di un neurostimolatore midollare ha consentito alla donna, il cui nome non è stato rivelato alla stampa, di tornare a muovere i suoi primi passi in cinque anni. Il dispositivo è composto da due parti: un supporto biocompatibile per 32 elettrodi che è stato inserito nello spazio epidurale della colonna vertebrale, ed un generatore di impulsi, che riceve gli impulsi degli elettrodi, innestato sotto la pelle all’altezza dell’ anca.

L’intervento, il primo del suo genere in Italia, è stato condotto da un team di neurochirurghi dell’IRCCS Ospedale San Raffaele guidato dal dottor Pietro Mortini, primario di neurochirurgia e Ordinario presso l’Università Vita – Salute San Raffaele. Circa tre ore di operazione, tramite un intervento neurochirurgico mininvasivo, che hanno stravolto la vita della 32enne.

“Stiamo conducendo un protocollo di ricerca clinica avanzata, coordinato dal mio collaboratore, dottor Luigi Albano, al termine del quale questo intervento potrebbe entrare nella pratica clinica corrente, offrendo una soluzione terapeutica ai pazienti con lesioni midollari“, racconta il Professor Mortini.

Un importantissimo passo avanti nella medicina, che potrebbe anche cambiare la vita delle persone affette da altri tipi di problemi di salute. “Il prossimo passo sarà trattare anche i danni sul midollo spinale determinati da malattie neurodegenerative, come ad esempio la sclerosi multipla“, ha auspicato il luminare, aggiungendo che presto inizierà il reclutamento di pazienti presso l’Unità di Neurologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, diretta dal professor Massimo Filippi, anche per questa sperimentazione.