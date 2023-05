300 mila euro è il prezzo per la cura di un piccolino di due anni: il gesto d’amore che unisce una comunità

Una piccola comunità si unisce in un gesto di amore e solidarietà per un bambino speciale. Cadoneghe, un tranquillo paese italiano, si sta mobilitando per aiutare Mario Zampella, un bambino di soli due anni affetto da una malattia genetica rara chiamata sindrome di Chops. Questa patologia, quasi sconosciuta, conta solo 13 casi descritti in letteratura medica e circa 30 in tutto il mondo.

La sindrome di Chops è un insieme di sintomi che includono deficit cognitivo, cardiopatia, obesità, coinvolgimento polmonare, bassa statura e displasia scheletrica. Mario, il coraggioso protagonista di questa storia, è costretto a utilizzare l’ossigeno quando dorme e, se si ammala, deve utilizzarlo 24 ore al giorno.

I suoi genitori, Manuela Mallamaci e Giovanni Zampella, si dividono tra Palermo e la Calabria, la loro terra d’origine, dove il piccolo trova un po’ di sollievo. Manuela è una ricercatrice universitaria di 34 anni, mentre Giovanni è un poliziotto di 38. “Con la diagnosi della sindrome Chops, tutta la nostra vita è cambiata per adattarla alle sue esigenze”, racconta Manuela. “Mario si ammala facilmente, specialmente in inverno; di notte usa l’ossigeno e, quando non sta bene, anche di giorno”.

Un gesto di amore che unisce una comunità

Oggi, la speranza di cura per Mario si trova in California, negli Stati Uniti, ma per accedervi sono necessari fondi. Così, Manuela ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, che ha già raggiunto la quota di 92.000 euro, ma l’obiettivo finale è di 300.000 euro. La ricerca per la sindrome di Chops è al suo primo passo. Negli Stati Uniti, esiste una compagnia chiamata RareBase, con gli strumenti necessari per individuare un farmaco in grado di rimuovere o almeno attenuare i sintomi della malattia. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere il programma di ricerca per identificare il farmaco ottimale per la cura della sindrome di Chops, beneficiando così non solo Mario, ma anche gli altri bambini affetti da questa rara patologia.

L’appello di Manuela ha suscitato l’attenzione e il supporto di molti, compreso don Silvano Berto, il parroco di Castagnara. “Con i consigli pastorale ed economico, abbiamo pensato di offrire qualche indicazione comunitaria”, afferma don Silvano. “Per chi sa usare i mezzi informatici, invitiamo a donare utilizzando le possibilità indicate dai genitori”.