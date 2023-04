25enne rom arrestata per la 25esima volta per furto, chiede i domiciliari per allattare il figlio

Una donna di etnia rom, che vantava già 24 arresti a suo carico, è stata nuovamente fermata con l’accusa di furto, arrivando a “collezionare” 25 arresti. Da quanto la donna ha compiuto 14 anni, raggiungendo quindi l’età nella quale una persona risulta imputabile secondo la legge italiana, ad oggi, sono infatti 25 le volte in cui è stata fermata per furti in appartamento in tutta Italia, dal sud al nord fino alle isole.

L’ultimo arresto risale a sabato, quando i carabinieri hanno fermato la donna in flagrante mentre cercava di forzare, insieme a due complici, la porta di un appartamento in via Capecelatro a Milano. I movimenti sospetti delle tre donne, di 20, 21 e 25 anni, sono stati notati da una residente, che ha allertato i militari.

Le tre sono state quindi bloccate proprio vicino alla porta, che era danneggiata ma non ancora forzata, e dalla perquisizione sono risultate essere in possesso di tre cacciaviti. Dopo l’arresto i Carabinieri hanno potuto fare i dovuti approfondimenti sulle arrestate, scoprendo non solo i numerosi precedenti, ma anche il fatto che la 25enne era destinataria di un provvedimento di carcerazione per 7 anni e 6 mesi emesso dal Tribunale di Pavia.

Il primo arresto della 25enne risale al lontano 2011 a Piacenza, e da allora una lunga sfilza di episodi, sempre relativi a furti in appartamento, per i quali ha sempre fornito generalità diverse alle forze dell’ordine. Non è bastato questo espediente ad evitare però che venisse identificata, e che emergessero tutti i suoi precedenti in tutta Italia, in città come Brindisi, Firenze, Pescara, Grosseto, Rimini, Venezia, Mestre, Trieste, Pavia, Milano e Oristano, dove fu arrestata mentre cercava di rubare nell’appartamento di un parroco.

La donna, che si trova ora in carcere a San Vittore, ha chiesto di essere sottoposta al regime di arresti domiciliari nel proprio campo nomadi, per poter allattare il figlio neonato. Per quanto riguarda le sue due complici, una si trova al momento a San Vittore, mentre per l’altra sono stati disposti i domiciliari.