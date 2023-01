24enne morto a caccia, non fu un incidente: la GoPro svela che Davide Piampiano è stato ucciso

Ascolta questo articolo

Un’incredibile svolta nelle indagini ha gettato una nuova luce sulla morte del 24enne Davide Piampiano. Il giovane cacciatore era deceduto durante una battuta di caccia sul monte Subasio, in provincia di Perugia, lo scorso 11 gennaio. Sul momento le cronache avevano parlato di un tragico incidente, dovuto ad una caduta del giovane che avrebbe provocato uno sparo accidentale nel suo fucile.

Davide si trovava a caccia con un amico, ed è stato trovato agonizzante da un cacciatore, che non era in battuta di caccia con loro ma si trovava in zona ed aveva sentito uno sparo in lontananza. I primi dubbi sulla versione dell’incidente sono nati dopo l’autopsia sul corpo del 24enne, che ha svelato che il colpo non era stato sparato a bruciapelo, ma partito da lontano, escludendo quindi che avesse potuto spararsi da solo per errore.

A rivelare la verità su quanto accaduto è stata la GoPro, una telecamera ad alta definizione che si può indossare facilmente grazie alle sue piccole dimensioni, che Davide utilizzava per registrare e postare le sue battute di caccia. Il filmato estrapolato dalla videocamera ha infatti rivelato che è stato qualcun altro a sparare.

L’assassino, dopo aver colpito al petto Davide, ha inoltre cercato di eliminare le tracce, svuotando il fucile della vittima per far credere che il colpo fosse partito da lì, e liberandosi del suo fucile e giacca da caccia. Inoltre non ha chiamato i soccorsi, che sono stati allertati dal cacciatore che ha trovato Davide in fin di vita.

Il responsabile, la cui identità non è ancora stata rivelata, è stato arrestato e si trova ora in carcere a Capanne. Il suo comportamento omissivo ha portato le autorità a formulare per lui l’accusa omicidio volontario con dolo, dato che ha “con la sua scelta di non chiamare immediatamente i soccorsi, accettato il rischio che il soggetto colpito potesse morire”.