21enne colpisce l’alta tensione con la canna da pesca: decesso cerebrale

Non ce l’ha fatta Gabriele Lusini, il giovane che ha avuto in grave incidente nel tardo pomeriggio di lunedì mentre stava pescando a Bibbiana, in provincia di Arezzo. Dopo aver lottato per la vita per oltre 24 ore nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Careggi, è infatti deceduto martedì 13 giugno, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 21 anni.

Il giovane si trovava a pesca lungo il torrente Archiano, a ridosso della pista ciclabile, intorno alle 19 di luned’, quando èa rimasto folgorato dai cavi della corrente elettrica dopo aver agganciato inavvertitamente con l’amo della sua canna in carbonio estendibile i cavi dell’alta tensione, che si trovavano sopra di lui a diversi metri d’altezza e sui quali la corrente viaggia a 220 v. Fortissima la scossa elettrica che ha attraversato la canna da pesca, arrivando a Gabriele e causandogli un arresto cardiaco.

Immediatamente soccorso dai volontari del 118 che hanno praticato su di lui il massaggio cardiaco, il giovane era stato poi trasferito d’urgenza presso il nosocomio di Firenze Careggi tramite l’elisoccorso Pegaso in condizioni disperate. Nel corso della notte, Gabriele non ha fatto che peggiorare, e ne é stata dichiarato il decesso cerebrale senza che riprendesse mai conoscenza.

Sconvolta la comunità di Soci e di Bibbiena, con il sindaco Filippo Vagnoli che ha espresso il suo cordoglio con un messaggio sui social. “La nostra vicinanza alla famiglia, parenti e amici per questa fatalità”, ha scritto. “Chiediamo vicinanza alla famiglia, silenzio e rispetto per questo lutto che coinvolge tutta la nostra comunità“.

Gabriele, deceduto nel giorno del suo compleanno, viene descritto da tutti come un ragazzo solare, appassionato di calcio, giocando come difensore della squadra Bibbiena in prima categoria, calcetto e pesca. Viveva a Chitignano insieme ai genitori, ma spesso si recava a Soci, dove risiedono i nonni materni, per questo hobby.