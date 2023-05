20enne perde la vita per raccogliere un oggetto caduto sui binari

Civitanova Marche, provincia di Macerata, una tragedia ha colpito ieri mattina la città, portando via la vita di Salima El Montassir, una giovane donna di vent’anni di origine marocchina. Salima, una ragazza italiana residente a Trento ma da poco trasferitasi a Civitanova per lavoro, è stata investita e uccisa da un treno mentre cercava di recuperare un oggetto caduto sui binari.

La terribile vicenda si è verificata nei pressi del sottopasso di viale Buozzi, quando Salima e un ragazzo si trovavano nelle vicinanze della ferrovia. Nel tentativo di recuperare l’oggetto perduto, Salima ha scavalcato la recinzione che delimitava i binari. Dopo aver attraversato in precedenza senza problemi, era convinta di essere al sicuro. Purtroppo, alle 5:15 del mattino, è stata travolta da un treno merci diretto a Milano lungo la tratta Adriatica Pescara-Ancona, che viaggiava sul primo binario.

L’impatto è stato devastante: il convoglio ha trascinato Salima per diverse centinaia di metri, causando la morte istantanea. Le autorità hanno aperto un’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Enrico Barbieri per fare luce su quanto accaduto. Sebbene l’ipotesi iniziale sia quella della fatalità, tutte le necessarie indagini saranno effettuate per accertare le cause precise dell’incidente. Pertanto, al momento non è stato ancora autorizzato il rilascio del permesso per il funerale della giovane donna.

Domande senza risposta

Il ragazzo che era in compagnia di Salima non è coinvolto nelle indagini e risulta essere solo un testimone di questa tragica vicenda che si è svolta sotto i suoi occhi. Le forze dell’ordine, insieme alla Polfer di Ancona, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire dettagli importanti per comprendere appieno la dinamica dell’incidente.

La notizia ha rapidamente raggiunto un vasto pubblico tramite i social media. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di evitare comportamenti rischiosi nelle vicinanze delle ferrovie. È fondamentale prestare la massima attenzione e cautela quando si attraversano i binari, poiché anche una piccola distrazione può avere conseguenze tragiche.La morte prematura di Salima El Montassir è una triste testimonianza dei pericoli che possono presentarsi quando non si rispettano le regole di sicurezza.