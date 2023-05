Due arresti con l’accusa di concorso in omicidio volontario, un arresto per spaccio e due misure di obbligo di dimora: questa mattina a Francavilla Fontana (Brindisi) i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno condotto un blitz nell’inchiesta sull’esecuzione di Paolo Stasi, il ragazzo di 19 anni freddato davanti alla sua casa di via Occhibianchi, il 9 novembre dell’anno scorso.

Nell’ambito dell’inchiesta, condotta dai pubblici ministeri Giuseppe De Nozza e Paola Guglielmi con il procuratore Simona Filoni, sono stati emessi provvedimenti di misura cautelare dai giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi e per i minorenni di Lecce. In totale, gli indagati sono 8, e tra di loro figura anche la madre di Paolo Stasi, accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle indagini è emersa l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre all’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai motivi futili.

Il silenzio che è calato negli ultimi mesi intorno a questo delitto ha permesso di circoscrivere e delineare gli indizi raccolti e le ricostruzioni ipotizzate dagli inquirenti nelle prime settimane. Durante l’inchiesta, è stata presentata una richiesta di dissequestro da parte dell’avvocato Leonardo Andriulo al Tribunale del Riesame di Brindisi, riguardante una somma di denaro pari a 8.960 euro, trovati nella casa di un ragazzo di 18 anni indagato insieme a un 19enne. Secondo i messaggi intercorsi tra Paolo Stasi e sua madre Annunziata D’Errico, trovati nelle chat, si parlava di droga che il ragazzo avrebbe ceduto loro quasi giornalmente.

Questa circostanza è stata poi confermata dalla stessa donna quando è stata ascoltata in caserma come persona informata sui fatti. Gli 8.960 euro rappresenterebbero i proventi derivati dalla vendita delle sostanze stupefacenti secondo l’ipotesi degli inquirenti, avallata dal Tribunale del Riesame. Non è stata ritenuta fondata, invece, la ricostruzione della difesa secondo cui quei soldi erano stati messi da parte dall’indagato lavorando per conto dello zio e con i regali in denaro ricevuti per il suo 18º compleanno.