17enne sviene in mare, salvata dal bagnino

Una giovane ragazza di 17 anni stava trascorrendo una giornata al lido Tre Palme, a Montesilvano. Purtroppo, improvvisamente, la ragazza è stata colpita da un malore che l’ha fatta svenire mentre era in acqua, a circa 20 metri dalla battigia. Per fortuna, le urla dei bagnanti hanno attirato l’attenzione di Emanuele Cacioppo, il bagnino della Compagnia del mare Lifeguard, che ha immediatamente raggiunto la giovane per prestare il primo soccorso.

Emanuele ha prontamente portato la ragazza fino a riva, dove con l’aiuto di un’infermiera l’hanno messa in posizione laterale di sicurezza. A quel punto, è stato chiamato il numero di emergenza 118 che ha inviato un’autoambulanza sul posto. Grazie alla rapida risposta e alle cure tempestive, la ragazza fortunatamente non ha inalato acqua e, gradualmente, ha ripreso conoscenza e vigore alla presenza del padre, che era accorso tempestivamente una volta che il pericolo era stato scongiurato.

Il padre ha voluto ringraziare tutti coloro che sono intervenuti per aiutare sua figlia.L’intervento dei soccorritori è stato così efficace che la ragazza è stata in grado di recuperare senza dover essere ricoverata in ospedale. Il presidente della Compagnia del mare Lifeguard ha riconosciuto l’importanza di tali interventi, anche se possono sembrare di lieve entità, affermando: “I malori sono eventi che si verificano frequentemente e questi interventi, per quanto possano sembrare minori, fanno la differenza nell’esito finale. Auguro alla ragazza una pronta guarigione”.

Questa situazione non è un caso isolato, infatti, il fenomeno dei malori sembra essere sempre più comune. Proprio l’altro ieri, anche a Montesilvano, precisamente nel lido Le Antille, si è verificato un episodio analogo. Una settantottenne, sorella del noto comico Germano D’Aurelio, mentre passeggiava insieme al marito a circa 15 metri dalla battigia, è improvvisamente svenuta in acqua, anche se a quel punto era bassa. In quel caso, i sanitari del soccorso del 118 hanno preferito portarla in ospedale per precauzione. Anche in quella circostanza, fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi e la signora D’Aurelio è stata dimessa dall’ospedale.

Questi episodi sono campanelli d’allarme che ci ricordano l’importanza delle raccomandazioni generali per chiunque si rechi in spiaggia. Soprattutto durante le giornate di forte caldo, è fondamentale mantenere un’adeguata idratazione e evitare di esporsi per lunghi periodi ai raggi solari. La sicurezza e la salute dei bagnanti rimangono una priorità per tutti, sia per i soccorritori che per coloro che si godono una giornata di relax al mare.