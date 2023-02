17 anni fa rubò per fame 5 euro al supermercato, condannato oggi a 2 mesi di carcere

Ascolta questo articolo

I tempi della giustizia italiana sono purtroppo notoriamente lunghissimi, ed in aggiunta al fatto che spesso si parla di reati minori, risulta a volte essere molto più alta la spesa dovuta al processo rispetto al valore del crimine commesso. È il caso di quanto successo a Firenze, dove per un furto al supermercato per merce di un valore di circa 5 euro, un uomo è finito in carcere dopo 17 anni.

Il fatto risale al novembre del 2006, quando un uomo senza fissa dimora fece un piccolo furto ad un supermercato per fame. L’importo totale dei generi alimentari prelevati senza pagare presso un punto vendita della catena di discount Penny Market a Firenze ammontava infatti alla misera cifra di 5 euro e 20 centesimi.

Il furto venne immediatamente scoperto e la “refurtiva” recuperata, ma questo non bastò ad evitare all’uomo una denuncia per tentato furto, con l’attenuante della lieve entità a causa del basso importo. In seguito il protagonista del gesto ha continuato a spostarsi da una città all’altra, mentre in sua assenza la macchina della giustizia è andata avanti.

17 anni, abbastanza da dimenticare il piccolo furto di appena 5 euro avvenuto quasi due decadi prima, durante le quali la Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio, accolto dal giudice. Per il tentato furto si sono tenuti i processi di primo grado e di appello, finito con una condanna a due mesi di prigione.

Nel mese successivo alla sentenza, nessuno ha richiesto per la condanna l’applicazione di una misura alternativa alla detenzione in carcere, motivo per il quale l’uomo, che ha oggi 55 anni, è stato rintracciato pochi giorni fa a Bologna presso una struttura che accoglie persone senza fissa dimora. Da lì, i carabinieri lo hanno accompagnato alla Casa Circondariale “Dozza” , dove il senzatetto sconterà la sua condanna.